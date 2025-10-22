Нічна атака на Київ: уламок дрона пошкодив будинок Стефанишиної (фото)

Наслідки атаки / © Ольга Стефанішина

Реклама

У ніч на 22 жовтня під час чергової атаки дронами-камікадзе «Шахед» уламок одного з безпілотників влучив у будинок на Русанівці, де мешкає нардеп Ольга Стефанишина.

Про це політик повідомила на своїй сторінці у Facebook

«Цієї ночі в наш будинок на Русанівці влучив осколок „Шахеда“. На щастя, він влучив у нежитлову частину будинку, ніхто не постраждав», — написала Стефанишина.

Реклама

За її словами, під час атаки вона разом із дітьми перебувала у ванній. Вибухи були гучними, але сім’я не постраждала.

«Ми з дітьми були у ванній, було дуже голосно. Діти злякалися, але не сильно», — зазначила вона.

Вона розповіла, що намагається долати стрес у власний спосіб — під час повітряних тривог робить онлайн-покупки.

«Я, як завжди в такі моменти, замовляла в Інтернеті щось хороше. Це мій метод справлятися зі стресом. Цього разу це нова книга Халеда Госсейні», — додала Стефанишина.

Реклама

За її словами, у будинку збережено водопостачання та електроенергію, допомога не потрібна. Вона також подякувала всім, хто поцікавився станом її сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час атаки на Київську область загинула жінка, немовля і 12-річна дівчинка.