Нічна атака на Київ: постраждав консульський відділ посольства Польщі

Посольство Польщі у Києві / © wikipedia.org

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Унаслідок нічного обстрілу Києва постраждав консульський відділ посольства Польщі, обійшлося без жертв.

Про це в мережі X написав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

«Внаслідок масованого рашистського нападу на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства. Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем. Всі живі та здорові. Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони», — написав Сікорський.

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Як повідомлялося, у Києві внаслідок російської повітряної атаки постраждали 26 людей, 14 із них госпіталізовані.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.

Варто наголосити, що цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю

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