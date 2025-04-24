Нічна атака на Київ: Кличко оприлюднив дані про постраждалих

Наслідки удару по Києву 24 квітня. / © Управління ДСНС Києва

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Внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Щодо загиблих - остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі", - повідомив Кличко.

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Він також зазначив, що серед постраждалих є діти. Тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу та надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що російська армія у ніч проти 24 квітня влаштувала комбіновану атаку на Київ балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками “Шахед”. У столиці зафіксовані численні руйнування, горіли пожежі.