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- Київ
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Нічна атака на Київ: Кличко оприлюднив дані про постраждалих
Тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу та надання допомоги постраждалим.
Внаслідок нічної атаки на Київ у лікарнях столиці перебуває 31 людина, серед яких 5 дітей. Загалом постраждало 70 осіб.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
"Щодо загиблих - остаточна інформація уточнюється. Рятувальники продовжують розбирати завали в двох пошкоджених будинках у Святошинському районі", - повідомив Кличко.
Він також зазначив, що серед постраждалих є діти. Тривають роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу та надання допомоги постраждалим.
Нагадаємо, що російська армія у ніч проти 24 квітня влаштувала комбіновану атаку на Київ балістичними, крилатими ракетами та безпілотниками “Шахед”. У столиці зафіксовані численні руйнування, горіли пожежі.