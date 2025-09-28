- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 364
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака на Київ 28 вересня 2025 року: що наразі відомо
У столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки одразу в п’яти районах — є поранені та руйнування житлових будинків.
Внаслідок нічної атаки на Київ у ніч проти 28 вересня уламки збитих ворожих дронів спричинили пошкодження в кількох районах міста. Станом на 5:45 відомо про двох постраждалих — по одному в Соломʼянському та Святошинському районах. Одного з них госпіталізували, медики продовжують працювати на місцях.
У Соломʼянському районі через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Також зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці.
У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок — попередньо, без постраждалих. У Дніпровському уламки впали на дах багатоповерхівки, у Святошинському — на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. У Дарницькому районі уламки впали на територію приватної садиби.
На місцях працюють екстрені служби. Міський голова Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях, адже ворожа атака на столицю триває.
Оновлено станом на 06:08
Наразі троє постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Всіх медики госпіталізували.
Масована атака на Київ триває.
Залишайтеся в укриттях!