Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака на Київ 28 вересня 2025 року: що наразі відомо

У столиці зафіксовано наслідки ворожої атаки одразу в п’яти районах — є поранені та руйнування житлових будинків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Внаслідок нічної атаки на Київ у ніч проти 28 вересня уламки збитих ворожих дронів спричинили пошкодження в кількох районах міста. Станом на 5:45 відомо про двох постраждалих — по одному в Соломʼянському та Святошинському районах. Одного з них госпіталізували, медики продовжують працювати на місцях.

У Соломʼянському районі через падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку. Також зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах столиці.

У Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок — попередньо, без постраждалих. У Дніпровському уламки впали на дах багатоповерхівки, у Святошинському — на відкриту місцевість і двоповерхову нежитлову забудову. У Дарницькому районі уламки впали на територію приватної садиби.

На місцях працюють екстрені служби. Міський голова Віталій Кличко закликав мешканців залишатися в укриттях, адже ворожа атака на столицю триває.

Оновлено станом на 06:08

Наразі троє постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю. Всіх медики госпіталізували. 

Масована атака на Київ триває.

Залишайтеся в укриттях!

