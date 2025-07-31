Нічна атака на Київщину дронами та ракетами: з’явилися фото наслідків

Наслідки нічної ворожої атаки на Київщину 31 липня / © ДСНС у Київській області

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У ніч проти 31 липня Київська область зазнала нічної російської атаки безпілотниками та ракетами.

Рятувальники ліквідували наслідки удару, передає ДСНС Київщини.

«Зокрема, у Бучанському районі зазнали пошкодження три магазини, виникла пожежа в складських будівлях. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих», — йдеться у повідомленні.

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На місці працювали 32 рятувальники та вісім одиниць техніки ДСНС.

Наслідки ворожої атаки на Київщину 31 липня / © ДСНС у Київській області

Наслідки ворожої атаки на Київщину 31 липня / © ДСНС у Київській області

Наслідки ворожої атаки на Київщину 31 липня / © ДСНС у Київській області

Наслідки ворожої атаки на Київщину 31 липня / © ДСНС у Київській області

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві через атаку у ніч проти 31 липня зросла до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. Вже семеро загиблих. У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів.