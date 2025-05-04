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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Нічна атака БпЛА на Київ: показали фото наслідків

Серед потерпілих у Києві — двоє неповнолітніх.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ

У неділю, 4 травня, армія РФ атакувала Київ, поранивши 11 людей. З’явилися фото наслідків.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців:

  • В Оболонському районі пошкоджено 9 житлових будинків, в одному з них сталось загорання на останньому поверсі. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. Крім того, знищено або пошкоджено 11 транспортних засобів та пошкоджено територію торгівельного центру.

  • У Святошинському та Шевченківському районах пошкоджені житлові будинки.

“Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня 2025 року Росія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків спалахнули пожежі.

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