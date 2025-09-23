- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 4 хв
Незвичні місця Києва — куди піти, аби побачити унікальні локації та секретні точки: фото
Оприлюднено приховані локації столиці: від замку барона Штейнгеля до Київської Сахари. Детальний путівник по місцях, про які не знає більшість туристів.
Київ — це не тільки відомі туристичні місця. Він приховує безліч атмосферних куточків з історією, які залишаються непомітними для більшості. Навіть корінні кияни часто не знають про ці унікальні локації. Пропонуємо відійти від звичних маршрутів і зануритися в таємничі місця столиці, щоб відкрити для себе новий, нетиповий Київ, який ідеально підходить для прогулянок наодинці чи з друзями.
Незвичайні місця в Києві
У Києві не так багато замків, як до прикладу на Тернопільщині, але все ж вони є, і про деякі ви могли просто не знати. Пропонуємо за нагоди неодмінно відвідати ці незвичайні місця Києва, які не кричать про себе, а з мовчазною гордістю споглядають за містянами та мандрівниками, пише видання «Київ.Info».
ТОП прихованих замків Києва
Замок барона Штейнгеля. Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 27.
Ляльковий театр на горі. Адреса: вул. Грушевського 1а.
Неоготичний замок лікаря Лапинського. Адреса: вул. О. Гончара, 60.
Будинок із вежею Тарапуньки. Адреса: вул. Рейтарська 20/24.
Замок Барона. Адреса: вул. Ярославів вал, 1.
Якщо розраховуєте побачити щось більше ніж архітектурні пам’ятки та шукаєте місця в Києві про які мало хто знає, зверніть увагу на вулицю Золотоворіцьку. Тут розташовано торговий центр, про які точно знають тільки обрані! На вул. Золотоворіцький, 6а є старовинна садиба, зовні абсолютно нічим непримітна. Втім всередині, ця будівля приховує багато чого незвичайного. Тут вас зустріне музей сучасного мистецтва, секонд-хенд та безліч шоурумів. Все приправлено сучасним хіпстерським духом та трохи езотерикою. Ще в 19 столітті тут проживав священнослужитель, потім тут було багато установ: садочок, податкова, редакція газета, та тепер — це модне місце для художників, стилістів та сучасних інфлюенсерів.
Цікаві місця у Києві, де варто побувати
Любите проводити час у цікавих місцях та відкривати цей світ з незвичних сторін? Радимо відвідати столичні музеї. І хоча на перший погляд, це звучить максимально банально, повірте, ми знайшли музеї, які точно можна додати в рубрику «найцікавіші місця Києва». Адже музей — це не завжди про стіни та експонати.
Дивні музеї Києва та село в місті
Музей історії туалету. Адреса: вул. Рибальська 22.
Музей всередині тіла людини. Локація: ТРЦ Блокбастер.
Безкоштовний музей декомунізації. Адреса: вул. Н. Забіли 11 А.
Музей води. Адреса: вул. Грушевського, 1 В.
Музей-майстерня АРВМ. Адреса: вул. Малопідвальна, 10.
Музей мініатюри Miniland.UA. Найбільший залізничний макет в Україні. Адреса: РЦ Блокбастер, проспект Степана Бандери, 34 В.
Mini Ukraine — парк-музей «Україна в мініатюрі», знаходиться в Києві на території Гідропарку.
Кіносело у Києві. Відвідаєте кіностудію FILM.UA, де побачите весь шлях українського кінематографа та телевиробництва. Адреса: вул. Закревського, 22.
Якщо ж шукаєте безлюдні місця Києва або локації там де зазвичай досить мало людей, радимо придивитися до покинутих локацій столиці.
Закинуте автобусне депо — максимально незвичне і водночас естетичне місце (Дарниця).
Закинута психіатрична лікарня — недобудована та покинута споруда (Кирилівський Гай).
Опіковий центр — епічний покинутий недобуд (Троєщина).
Завод Радикал (Дарниця).
Закинутий хімічний завод — безлюдне місце в Києві (Видубичі).
Кладовище кранів — маловідоме місце Києва (Видубичі).
Сталінське метро, вул. Лютнева, відмітка на карті «Сталінське метро»
Найстаріший некрополь Києва, тут ви знайдете найдавніші склепи та мало людей. (Байкове кладовище).
Маловідоме місце в Києві для туристів — водоспад Сирецький Гай. вул. Північно-Сирецька, 8а.
Київська Сахара — місце, про яке знають тільки місцеві жителі. Зазвичай тут небагато людей, тому тут вдасться прогулятися на самоті.
Затишні локації — невідомі місця Києва
Дзеркальне поле — аудіовізуальна інсталяція, що символізує Дерево Життя, присвячена трагедії Бабиного Яру. Адреса: вулиця Юрія Іллєнка, 46А,
Китаїв — місце оточене густим лісом та каскадом озер. Адреса: вул. Китаївська, 15
Мечеть «Ар-Рахма». Адреса: вул. Лук’янівська, 46
Косий капонір — одна з частин історико-архітектурного пам’ятника — музею Київська фортеця. Адреса: вул. Госпітальна, 24.
Сирецький віадук — міст, що пролягає на висоті майже 20 метрів над глибоким яром у Сирецькому парку.
Дворик Адама і Єви на Подолі. Тут через арку потрапите в оригінальний заплетений виноградом дворик, а у сусідній арці — знайдете дворик з дерев’яною вежею.
Кам’яниця Київського війта — місце де проводять виставки, а у дворику розташовано будиночок купців Нечаєвих.
На Андріївському узвозі знайдете унікальну галерею у темряві.
Не забувайте про панорамні місцини. На Старокиївській горі побачите гарну панораму на Київ.
А ще секретна панорама для поцілунків є біля Андріївського узвозу. Щоб до неї дістатися потрібно спуститися по Андріївському узвозу та піднятися знаменитими сходами на гору. Добираємося до стовпа з будиночками для птахів і продовжуємо рух по стрілочкам, які по маршруту нанесені на стовпчиках. Тут можна подивитися на місто, побачити красу Подолу, пофотографуватися та провести час з коханою людиною.