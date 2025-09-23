ТСН у соціальних мережах

Незвичні місця Києва — куди піти, аби побачити унікальні локації та секретні точки: фото

Оприлюднено приховані локації столиці: від замку барона Штейнгеля до Київської Сахари. Детальний путівник по місцях, про які не знає більшість туристів.

Старокиївська гора

Київ — це не тільки відомі туристичні місця. Він приховує безліч атмосферних куточків з історією, які залишаються непомітними для більшості. Навіть корінні кияни часто не знають про ці унікальні локації. Пропонуємо відійти від звичних маршрутів і зануритися в таємничі місця столиці, щоб відкрити для себе новий, нетиповий Київ, який ідеально підходить для прогулянок наодинці чи з друзями.

Незвичайні місця в Києві

У Києві не так багато замків, як до прикладу на Тернопільщині, але все ж вони є, і про деякі ви могли просто не знати. Пропонуємо за нагоди неодмінно відвідати ці незвичайні місця Києва, які не кричать про себе, а з мовчазною гордістю споглядають за містянами та мандрівниками, пише видання «Київ.Info».

ТОП прихованих замків Києва

  1. Замок барона Штейнгеля. Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 27.

  2. Ляльковий театр на горі. Адреса: вул. Грушевського 1а.

  3. Неоготичний замок лікаря Лапинського. Адреса: вул. О. Гончара, 60.

  4. Будинок із вежею Тарапуньки. Адреса: вул. Рейтарська 20/24.

  5. Замок Барона. Адреса: вул. Ярославів вал, 1.

Якщо розраховуєте побачити щось більше ніж архітектурні пам’ятки та шукаєте місця в Києві про які мало хто знає, зверніть увагу на вулицю Золотоворіцьку. Тут розташовано торговий центр, про які точно знають тільки обрані! На вул. Золотоворіцький, 6а є старовинна садиба, зовні абсолютно нічим непримітна. Втім всередині, ця будівля приховує багато чого незвичайного. Тут вас зустріне музей сучасного мистецтва, секонд-хенд та безліч шоурумів. Все приправлено сучасним хіпстерським духом та трохи езотерикою. Ще в 19 столітті тут проживав священнослужитель, потім тут було багато установ: садочок, податкова, редакція газета, та тепер — це модне місце для художників, стилістів та сучасних інфлюенсерів.

Цікаві місця у Києві, де варто побувати

Любите проводити час у цікавих місцях та відкривати цей світ з незвичних сторін? Радимо відвідати столичні музеї. І хоча на перший погляд, це звучить максимально банально, повірте, ми знайшли музеї, які точно можна додати в рубрику «найцікавіші місця Києва». Адже музей — це не завжди про стіни та експонати.

Дивні музеї Києва та село в місті

  • Музей історії туалету. Адреса: вул. Рибальська 22.

  • Музей всередині тіла людини. Локація: ТРЦ Блокбастер.

  • Безкоштовний музей декомунізації. Адреса: вул. Н. Забіли 11 А.

  • Музей води. Адреса: вул. Грушевського, 1 В.

  • Музей-майстерня АРВМ. Адреса: вул. Малопідвальна, 10.

  • Музей мініатюри Miniland.UA. Найбільший залізничний макет в Україні. Адреса: РЦ Блокбастер, проспект Степана Бандери, 34 В.

  • Mini Ukraine — парк-музей «Україна в мініатюрі», знаходиться в Києві на території Гідропарку.

  • Кіносело у Києві. Відвідаєте кіностудію FILM.UA, де побачите весь шлях українського кінематографа та телевиробництва. Адреса: вул. Закревського, 22.

Якщо ж шукаєте безлюдні місця Києва або локації там де зазвичай досить мало людей, радимо придивитися до покинутих локацій столиці.

  • Закинуте автобусне депо — максимально незвичне і водночас естетичне місце (Дарниця).

  • Закинута психіатрична лікарня — недобудована та покинута споруда (Кирилівський Гай).

  • Опіковий центр — епічний покинутий недобуд (Троєщина).

  • Завод Радикал (Дарниця).

  • Закинутий хімічний завод — безлюдне місце в Києві (Видубичі).

  • Кладовище кранів — маловідоме місце Києва (Видубичі).

  • Сталінське метро, вул. Лютнева, відмітка на карті «Сталінське метро»

  • Найстаріший некрополь Києва, тут ви знайдете найдавніші склепи та мало людей. (Байкове кладовище).

  • Маловідоме місце в Києві для туристів — водоспад Сирецький Гай. вул. Північно-Сирецька, 8а.

  • Київська Сахара — місце, про яке знають тільки місцеві жителі. Зазвичай тут небагато людей, тому тут вдасться прогулятися на самоті.

Затишні локації — невідомі місця Києва

  1. Дзеркальне поле — аудіовізуальна інсталяція, що символізує Дерево Життя, присвячена трагедії Бабиного Яру. Адреса: вулиця Юрія Іллєнка, 46А,

  2. Китаїв — місце оточене густим лісом та каскадом озер. Адреса: вул. Китаївська, 15

  3. Мечеть «Ар-Рахма». Адреса: вул. Лук’янівська, 46

  4. Косий капонір — одна з частин історико-архітектурного пам’ятника — музею Київська фортеця. Адреса: вул. Госпітальна, 24.

  5. Сирецький віадук — міст, що пролягає на висоті майже 20 метрів над глибоким яром у Сирецькому парку.

  6. Дворик Адама і Єви на Подолі. Тут через арку потрапите в оригінальний заплетений виноградом дворик, а у сусідній арці — знайдете дворик з дерев’яною вежею.

  7. Кам’яниця Київського війта — місце де проводять виставки, а у дворику розташовано будиночок купців Нечаєвих.

  8. На Андріївському узвозі знайдете унікальну галерею у темряві.

  9. Не забувайте про панорамні місцини. На Старокиївській горі побачите гарну панораму на Київ.

  10. А ще секретна панорама для поцілунків є біля Андріївського узвозу. Щоб до неї дістатися потрібно спуститися по Андріївському узвозу та піднятися знаменитими сходами на гору. Добираємося до стовпа з будиночками для птахів і продовжуємо рух по стрілочкам, які по маршруту нанесені на стовпчиках. Тут можна подивитися на місто, побачити красу Подолу, пофотографуватися та провести час з коханою людиною.

