Старокиївська гора

Київ — це не тільки відомі туристичні місця. Він приховує безліч атмосферних куточків з історією, які залишаються непомітними для більшості. Навіть корінні кияни часто не знають про ці унікальні локації. Пропонуємо відійти від звичних маршрутів і зануритися в таємничі місця столиці, щоб відкрити для себе новий, нетиповий Київ, який ідеально підходить для прогулянок наодинці чи з друзями.

Незвичайні місця в Києві

У Києві не так багато замків, як до прикладу на Тернопільщині, але все ж вони є, і про деякі ви могли просто не знати. Пропонуємо за нагоди неодмінно відвідати ці незвичайні місця Києва, які не кричать про себе, а з мовчазною гордістю споглядають за містянами та мандрівниками, пише видання «Київ.Info».

ТОП прихованих замків Києва

Замок барона Штейнгеля. Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська, 27. Ляльковий театр на горі. Адреса: вул. Грушевського 1а. Неоготичний замок лікаря Лапинського. Адреса: вул. О. Гончара, 60. Будинок із вежею Тарапуньки. Адреса: вул. Рейтарська 20/24. Замок Барона. Адреса: вул. Ярославів вал, 1.

Будинок із вежею Тарапуньки / Фото: kyiv.info

Якщо розраховуєте побачити щось більше ніж архітектурні пам’ятки та шукаєте місця в Києві про які мало хто знає, зверніть увагу на вулицю Золотоворіцьку. Тут розташовано торговий центр, про які точно знають тільки обрані! На вул. Золотоворіцький, 6а є старовинна садиба, зовні абсолютно нічим непримітна. Втім всередині, ця будівля приховує багато чого незвичайного. Тут вас зустріне музей сучасного мистецтва, секонд-хенд та безліч шоурумів. Все приправлено сучасним хіпстерським духом та трохи езотерикою. Ще в 19 столітті тут проживав священнослужитель, потім тут було багато установ: садочок, податкова, редакція газета, та тепер — це модне місце для художників, стилістів та сучасних інфлюенсерів.

Неоготичний замок лікаря Лапинського / Фото: kyiv.info

Цікаві місця у Києві, де варто побувати

Любите проводити час у цікавих місцях та відкривати цей світ з незвичних сторін? Радимо відвідати столичні музеї. І хоча на перший погляд, це звучить максимально банально, повірте, ми знайшли музеї, які точно можна додати в рубрику «найцікавіші місця Києва». Адже музей — це не завжди про стіни та експонати.

Дивні музеї Києва та село в місті

Музей історії туалету / Фото: kyiv.info

Музей історії туалету. Адреса: вул. Рибальська 22.

Музей всередині тіла людини. Локація: ТРЦ Блокбастер.

Безкоштовний музей декомунізації. Адреса: вул. Н. Забіли 11 А.

Музей води. Адреса: вул. Грушевського, 1 В.

Музей-майстерня АРВМ. Адреса: вул. Малопідвальна, 10.

Музей мініатюри Miniland.UA. Найбільший залізничний макет в Україні. Адреса: РЦ Блокбастер, проспект Степана Бандери, 34 В.

Mini Ukraine — парк-музей «Україна в мініатюрі», знаходиться в Києві на території Гідропарку.

Кіносело у Києві. Відвідаєте кіностудію FILM.UA, де побачите весь шлях українського кінематографа та телевиробництва. Адреса: вул. Закревського, 22.

Кіносело у Києві / Фото: kyiv.info



Якщо ж шукаєте безлюдні місця Києва або локації там де зазвичай досить мало людей, радимо придивитися до покинутих локацій столиці.

Закинуте автобусне депо — максимально незвичне і водночас естетичне місце (Дарниця).

Закинута психіатрична лікарня — недобудована та покинута споруда (Кирилівський Гай).

Опіковий центр — епічний покинутий недобуд (Троєщина).

Завод Радикал (Дарниця).

Закинутий хімічний завод — безлюдне місце в Києві (Видубичі).

Кладовище кранів — маловідоме місце Києва (Видубичі).

Кладовище кранів / Фото: kyiv.info

Сталінське метро, вул. Лютнева, відмітка на карті «Сталінське метро»

Найстаріший некрополь Києва, тут ви знайдете найдавніші склепи та мало людей. (Байкове кладовище).

Маловідоме місце в Києві для туристів — водоспад Сирецький Гай. вул. Північно-Сирецька, 8а.

Київська Сахара — місце, про яке знають тільки місцеві жителі. Зазвичай тут небагато людей, тому тут вдасться прогулятися на самоті.

Київська Сахара / Фото: kyiv.info

Затишні локації — невідомі місця Києва