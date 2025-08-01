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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2851
Час на прочитання
2 хв

Лікар та сім’я поціновувача японського бойового мистецтва: що відомо про загиблих від російського удару по Києву

Стали відомі імена ще трьох загиблих внаслідок нічної атаки на Київ 31 липня.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві пошуково-рятувальні роботи завершені

У Києві пошуково-рятувальні роботи завершені / © ДСНС

Стали відомі імена ще трьох загиблих внаслідок атаки на Київ у ніч на 31 липня. Це — лікар Роман Москаленко, айтівець Віталій Рабощук та його донька Влада.

Як повідомили у медичній мережі «Добробут», Роман Москаленко працював неврологом. Йому було 39 років.

У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У «Добробуті» чоловік пропрацював дев‘ять років.

«Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів», — розповіли у медичній мережі.

Там також зазначили, що Роман був дуже уважним і небайдужим — «до пацієнтів, до колег, до людей».

Загиблий Роман Москаленко / Фото: «Добробут»

Загиблий Роман Москаленко / Фото: «Добробут»

Про загибель 42-річного Віталія Рабощука та його 18-річної дочки Влади повідомила IT-компанія SQUAD, в якій працював чоловік. Разом із господарями обірвалося життя їхнього улюбленого собаки Спайка.

«Колеги згадують Віталія як неймовірну людину — не просто професіонала, а справжнього товариша. Щирий, доброзичливий, відкритий і завжди готовий підтримати», — зазначили у SQUAD.

Загиблий Віталій Рабощук та його пес Спайк / Фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Загиблий Віталій Рабощук та його пес Спайк / Фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Чоловік також займався японським бойовим мистецтвом ніппон кемпо.

«Дотепер новина про смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон», — написали в організації Nippon Kempo Ukraine, учнем якої був Віталій.

Загибла дочка Віталія Влада Рабощук / Фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Загибла дочка Віталія Влада Рабощук / Фото: SQUAD Ukraine/Facebook

Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, ще 159 — поранено. Серед загиблих є п’ятеро дітей, наймолодшому з яких два роки.

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