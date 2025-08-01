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Лікар та сім’я поціновувача японського бойового мистецтва: що відомо про загиблих від російського удару по Києву
Стали відомі імена ще трьох загиблих внаслідок нічної атаки на Київ 31 липня.
Стали відомі імена ще трьох загиблих внаслідок атаки на Київ у ніч на 31 липня. Це — лікар Роман Москаленко, айтівець Віталій Рабощук та його донька Влада.
Як повідомили у медичній мережі «Добробут», Роман Москаленко працював неврологом. Йому було 39 років.
У 2009 році Роман закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. У «Добробуті» чоловік пропрацював дев‘ять років.
«Учора цілий день рідні, близькі й колеги Романа сподівалися на диво. Вірили, що ще знайдеться живим, але вночі рятувальники дістали його тіло з-під завалів», — розповіли у медичній мережі.
Там також зазначили, що Роман був дуже уважним і небайдужим — «до пацієнтів, до колег, до людей».
Про загибель 42-річного Віталія Рабощука та його 18-річної дочки Влади повідомила IT-компанія SQUAD, в якій працював чоловік. Разом із господарями обірвалося життя їхнього улюбленого собаки Спайка.
«Колеги згадують Віталія як неймовірну людину — не просто професіонала, а справжнього товариша. Щирий, доброзичливий, відкритий і завжди готовий підтримати», — зазначили у SQUAD.
Чоловік також займався японським бойовим мистецтвом ніппон кемпо.
«Дотепер новина про смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо це усвідомити! Словами не можна передати весь біль і печаль. Як страшний сон», — написали в організації Nippon Kempo Ukraine, учнем якої був Віталій.
Нагадаємо, внаслідок атаки по столиці 31 липня загинула 31 людина, ще 159 — поранено. Серед загиблих є п’ятеро дітей, наймолодшому з яких два роки.