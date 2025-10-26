"Неможливо було вийти": жителька Києва про пережиту атаку

Атака на Київ

Вночі 26 жовтня армія РФ обстріляла Київ. Зокрема, пошкоджень зазнав будинок у Деснянському районі столиці. Його мешканка розповіла про пережите.

Про це жінка розповіла кореспонденту «Новини Live».

Мешканка Києва розповіла про пережиту атаку

За словами киянки, їй пощастило — квартира не постраждала. Вона розповіла, як пішов дим, а потім сморід. Згодом приїхала ДСНС.

«А потім пожежа. І давай усіх надвір. Ну, у нас квартира не постраждала. Там нічого, ні вікна не постраждали, нічого. А ось у племінника, ось балкон, ось це чоловіка, брата, сина. У них згоріла квартира», — каже мешканка будинку у Деснянському районі.

Жінка говорить, що у під’їзді був сильний дим, не можна було вийти.

«Досі вікна у парадному всі чорні. І неможливо було спуститись. Так ми швиденько на дверях мокре простирадло, на цей балкон відчинили, туди теж мокре повісили. Тож у нас, в принципі, було нормально у квартирі. А вони (сім’я племінника — ред.) ось вийшли, бідні двоє дітей невеликих. І дружина та чоловік. Вони вчасно пішли», — пригадала страшну ніч жінка.

У її сусідки постраждала трикімнатна квартира. Там все майно вигоріло.

«По-перше, дуже видно було багато пластику. Бо дим у гілці був такий ось чорний, неприємний», — додала жителька.

За її словами, пожежу вдалося загасити після п’ятої години ранку.

«Вони ось о п’ятій стали рукави збирати. А до п’ятої гасили, гасили, знову дим піде. Знову ніби немає, нема, раз і знову пішло», — пригадує постраждала.

Нагадаємо, 26 жовтня, росіяни вдарили по Києву «Шахедами». У столиці пошкоджені житлові будинки та багато постраждалих. На жаль, є жертви.

Зокрема, наслідки фіксують у Деснянському районі. Там загинули троє людей та 27 постраждали.

В Оболонському районі, попередньо, без потерпілих.