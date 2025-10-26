ТСН у соціальних мережах

"Неможливо було вийти": жителька Києва про пережиту атаку

Жителька будинку, який постраждав через атаку РФ на Київ, розповіла про страшну ніч.

Атака на Київ

Вночі 26 жовтня армія РФ обстріляла Київ. Зокрема, пошкоджень зазнав будинок у Деснянському районі столиці. Його мешканка розповіла про пережите.

Про це жінка розповіла кореспонденту «Новини Live».

За словами киянки, їй пощастило — квартира не постраждала. Вона розповіла, як пішов дим, а потім сморід. Згодом приїхала ДСНС.

«А потім пожежа. І давай усіх надвір. Ну, у нас квартира не постраждала. Там нічого, ні вікна не постраждали, нічого. А ось у племінника, ось балкон, ось це чоловіка, брата, сина. У них згоріла квартира», — каже мешканка будинку у Деснянському районі.

Жінка говорить, що у під’їзді був сильний дим, не можна було вийти.

«Досі вікна у парадному всі чорні. І неможливо було спуститись. Так ми швиденько на дверях мокре простирадло, на цей балкон відчинили, туди теж мокре повісили. Тож у нас, в принципі, було нормально у квартирі. А вони (сім’я племінника — ред.) ось вийшли, бідні двоє дітей невеликих. І дружина та чоловік. Вони вчасно пішли», — пригадала страшну ніч жінка.

У її сусідки постраждала трикімнатна квартира. Там все майно вигоріло.

«По-перше, дуже видно було багато пластику. Бо дим у гілці був такий ось чорний, неприємний», — додала жителька.

За її словами, пожежу вдалося загасити після п’ятої години ранку.

«Вони ось о п’ятій стали рукави збирати. А до п’ятої гасили, гасили, знову дим піде. Знову ніби немає, нема, раз і знову пішло», — пригадує постраждала.

Нагадаємо, 26 жовтня, росіяни вдарили по Києву «Шахедами». У столиці пошкоджені житлові будинки та багато постраждалих. На жаль, є жертви.

Зокрема, наслідки фіксують у Деснянському районі. Там загинули троє людей та 27 постраждали.

В Оболонському районі, попередньо, без потерпілих.

