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- Київ
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Негода насувається на столицю: синоптики попередили про похолодання та дощі у Києві цими вихідними
Столицю та регіон накриє потужний погодний фронт: синоптики попереджають про дощі з грозами вдень 6 червня.
Цими вихідними, 6–7 червня, у Києві та області очікується різка зміна погоди: літнє тепло до +28 градусів супроводжуватиметься сильними грозовими зливами та помітним недільним похолоданням.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко у Києві 6 червня очікується до +26 градусів тепла, однак у неділю стане прохолодніше — стовпчики термометрів не піднімуться вище +23 градусів тепла. Водночас на вихідних у столиці періодичні дощі.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 6 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі із грозами.
Вітер буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області коливатиметься вночі від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла.
У Києві вночі очкується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів тепла.
За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 6 червня сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Удень і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою.
Температура повітря коливатиметься від +18 градусів тепла вночі до +26 градусів тепла вдень.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 червня.
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