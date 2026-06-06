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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
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Негода насувається на столицю: синоптики попередили про похолодання та дощі у Києві цими вихідними

Столицю та регіон накриє потужний погодний фронт: синоптики попереджають про дощі з грозами вдень 6 червня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 6 та 7 червня

Синоптики розповіли, якою буде погода на Київщині 6 та 7 червня / © ТСН

Цими вихідними, 6–7 червня, у Києві та області очікується різка зміна погоди: літнє тепло до +28 градусів супроводжуватиметься сильними грозовими зливами та помітним недільним похолоданням.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко у Києві 6 червня очікується до +26 градусів тепла, однак у неділю стане прохолодніше — стовпчики термометрів не піднімуться вище +23 градусів тепла. Водночас на вихідних у столиці періодичні дощі.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що на Київщині 6 червня буде хмарно з проясненнями. Ніч мине без опадів, проте вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі із грозами.

Вітер буде змінних напрямків і дутиме зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря по області коливатиметься вночі від +14 до +19 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +24…+29 градусів тепла.

У Києві вночі очкується від +17 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +28 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 6 червня сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Удень і ввечері буде йти дуже сильний дощ із грозою.

Температура повітря коливатиметься від +18 градусів тепла вночі до +26 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 6 червня / © скриншот

Погода у Києві 6 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 6 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
184
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