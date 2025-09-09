- Дата публікації
Київ
Негода насувається на Київщину: синоптики попередили про небезпеку
На Київщині очікуються грози, що триватимуть до кінця дня. Синоптики попередили про перший рівень небезпеки.
У Київській області оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. Протягом найближчої години та до кінця доби 9 вересня регіон накриють грози.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За даними синоптиків, встановлено І рівень небезпечності (жовтий). Погіршення погоди може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також створити труднощі для руху транспорту.
Нагадаємо, 8 вересня через негоду в Києві стався справжній потоп. Низка вулиць перетворилися на «Венецію».
Раніше синоптики попереджали, що цього тижня в Україні буде доволі тепло і періодично йтимуть дощі з грозами. Ночі будуть прохолодними, вдень ще буде тепло.