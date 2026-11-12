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- Київ
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Небо затягне хмарами і посилиться дощ: якою буде погода в Києві 12 листопада
Мешканцям столиці та Київщини 12 листопада варто підготувати парасольки, адже синоптики прогнозують похмурий день із посиленням опадів ближче до вечора.
У четвер, 12 листопада, у Києві та області протримається похмура погода з дощами, які посиляться ближче до вечора.
В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 12 листопада по території Київщини та міста Києва буде хмарно, вдень очікуються дощі.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень коливатиметься в межах від +3 до +8 градусів тепла, у столиці очікується близько +5 градусів.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що з ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Удень та ввечері очікується дрібний дощ, ближче до вечора він посилиться.
Температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 12 листопада.
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