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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
827
Час на прочитання
1 хв

Небезпечні розваги: у Києві 16-річні підлітки каталися між вагонами метро (фото)

«Зачеперами» виявилися двоє 16-річних киян, які у погоні за «ексклюзивними» відео для соціальних мереж знехтували правилами безпеки та ризикували життям, підліткам загрожує 15 діб арешту.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Київське метро

Київське метро / © ТСН.ua

У Києві днями поліцейські столичного метрополітену виявили між станціями «Гідропарк» та «Дніпро» двох хлопців, які катались між вагонами метро та знімали відео.

Про це повідомили у поліції Києва.

«Зачеперами» виявилися двоє 16-річних підлітків, які ризикували життям заради лайків під відео у соцмережах.

Правоохоронці зняли екстремалів з поїзда та викликали їхніх батьків.

16-річні підлітки каталися між вагонами метро та знімали відео / © Поліція Києва

16-річні підлітки каталися між вагонами метро та знімали відео / © Поліція Києва

16-річні підлітки каталися між вагонами метро та знімали відео / © Поліція Києва

16-річні підлітки каталися між вагонами метро та знімали відео / © Поліція Києва

Правоохоронці зняли екстремалів з поїзда та викликали їхніх батьків / © Поліція Києва

Правоохоронці зняли екстремалів з поїзда та викликали їхніх батьків / © Поліція Києва

Правоохоронці зняли екстремалів з поїзда та викликали їхніх батьків / © Поліція Києва

Правоохоронці зняли екстремалів з поїзда та викликали їхніх батьків / © Поліція Києва

Ювенальні поліцейські провели з хлопцями профілактичну бесіду, під час якої розповіли їм реальні історії, коли «дитячі» розваги закінчувались «дорослими» наслідками, а саме смертю та каліцтвом.

Батькам, в свою чергу, наголосили про необхідність приділяти більше уваги вихованню дітей та пояснювати, чого можуть «коштувати» такі «розваги».

У відношенні неповнолітніх складено адміністративні матеріали за статтею дрібне хуліганство. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15-ти діб.

Нагадаємо, у Києві помер 12-річний хлопець Назар, якого вдарило струмом на даху електрички.

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