Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Небезпечна погода накриє Київ: прогноз на 29 січня

Столицю можуть паралізувати сильний туман і ожеледиця.

Автор публікації
Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У четвер, 29 січня, у Києві погода буде контрастною. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території столиці.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві буде хмарно. Втім, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вночі та вранці — туман, ожеледь. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

«На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий», — наголосили синоптики.

У Києві протягом доби 29 січня температура повітря становитиме близько 0°. У Київській області вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 3° тепла.

Як повідомлялося, в Україні очікується поступове підвищення температури. За даними синоптиків, нестійку погоду найближчими днями формуватимуть атмосферні фронти та тепле вологе повітря, що рухається з півдня. Втім, країну після потепління накриє підступний циклон.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
