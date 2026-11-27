Слідчий експеримент із нападником / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці затримали 60-річного мешканця Житомирщини, якого підозрюють у тяжкому пораненні своєї колишньої співмешканки. Напад стався ввечері біля роботи жінки поблизу станції метро «Академмістечко».

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

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За даними поліції, чоловік і 53-річна жінка раніше разом мешкали в Овручі, але після сварки вона переїхала до столиці. Фігурант не змирився з розривом, приїхав до Києва та чекав на жінку біля її місця роботи. Коли вона вийшла, чоловік підійшов і запропонував поговорити, проте жінка відмовилася та почала кликати на допомогу.

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Після цього зловмисник дістав заздалегідь підготовлений заточений металевий стрижень і завдав потерпілій двох ударів — у грудну клітку та спину, після чого втік. Очевидці викликали медиків і поліцію. Постраждалу госпіталізували з проникним пораненням грудної клітки, пошкодженням легені та стравоходу, а також поверхневим пораненням серцевого м’яза.

Оперативники Святошинського управління поліції спільно з фахівцями кримінального аналізу розшукали підозрюваного на одній з вулиць району та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий експеримент із нападником у Києві / © Поліція Києва

Знаряддя злочину / © Поліція Києва

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Білою Церквою 42-річний чоловік під час п’яної сварки забив до смерті свою співмешканку, таємно закопав її тіло на присадибній ділянці, а за кілька днів сам зателефонував правоохоронцям із зізнанням.

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