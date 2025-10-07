ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

Не витримають ні "Шахедів", ні ракет: експерт пояснив, що не так з мобільними укриттями у Києві

Мобільні укриття розміщуватимуть там, де немає стаціонарних укриттів. Такі первинні укриття не здатні захистити від прямих влучань.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Укриття в одній іх київських лікарень

Укриття в одній іх київських лікарень

Мобільні укриття розраховані лише на чотири години перебування та не здатні захистити від прямих влучань.

Про це повідомив експерт з безпеки Ігор Молодан у коментарі «Київ24».

«Це від уламків, від вибухової хвилі, бо вона теж дуже велике може руйнування нести. Щодо, наприклад, БпЛА — вони можуть витримувати хвилю від влучання у декілька метрів біля укриття. Щодо ракет, то це від 20 до 40 метрів приблизно мають витримувати, тобто не пряме влучення, а понад 20 метрів», — пояснив Молодан.

Експерт з безпеки зазначив, що це первинні укриття. Тобто, в них навіть може не бути лавок та вбиральні. Вони вміщають від шести до 20 людей. За нормами, має бути 0,6 кв. м на одну людину, наголошує він.

«Треба враховувати, що ці укриття здатні, скажімо так, вмістити в себе людей до чотирьох годин. Що робити після чотирьох годин, це вже інше питання. Але укриття не розраховане на тривалість. Це визначено безпосередньо кодексом про цивільний захист», — сказав він.

Молодан додає, що подібні укриття, ймовірно, розміщуватимуть там, де немає стаціонарних укриттів.

Нагадаємо, у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.

Дата публікації
Кількість переглядів
324
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie