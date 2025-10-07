- Дата публікації
Не витримають ні "Шахедів", ні ракет: експерт пояснив, що не так з мобільними укриттями у Києві
Мобільні укриття розміщуватимуть там, де немає стаціонарних укриттів. Такі первинні укриття не здатні захистити від прямих влучань.
Мобільні укриття розраховані лише на чотири години перебування та не здатні захистити від прямих влучань.
Про це повідомив експерт з безпеки Ігор Молодан у коментарі «Київ24».
«Це від уламків, від вибухової хвилі, бо вона теж дуже велике може руйнування нести. Щодо, наприклад, БпЛА — вони можуть витримувати хвилю від влучання у декілька метрів біля укриття. Щодо ракет, то це від 20 до 40 метрів приблизно мають витримувати, тобто не пряме влучення, а понад 20 метрів», — пояснив Молодан.
Експерт з безпеки зазначив, що це первинні укриття. Тобто, в них навіть може не бути лавок та вбиральні. Вони вміщають від шести до 20 людей. За нормами, має бути 0,6 кв. м на одну людину, наголошує він.
«Треба враховувати, що ці укриття здатні, скажімо так, вмістити в себе людей до чотирьох годин. Що робити після чотирьох годин, це вже інше питання. Але укриття не розраховане на тривалість. Це визначено безпосередньо кодексом про цивільний захист», — сказав він.
Молодан додає, що подібні укриття, ймовірно, розміщуватимуть там, де немає стаціонарних укриттів.
Нагадаємо, у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.