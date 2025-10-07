Не витримають ні "Шахедів", ні ракет: експерт пояснив, що не так з мобільними укриттями у Києві

Укриття в одній іх київських лікарень

Мобільні укриття розраховані лише на чотири години перебування та не здатні захистити від прямих влучань.

Про це повідомив експерт з безпеки Ігор Молодан у коментарі «Київ24».

«Це від уламків, від вибухової хвилі, бо вона теж дуже велике може руйнування нести. Щодо, наприклад, БпЛА — вони можуть витримувати хвилю від влучання у декілька метрів біля укриття. Щодо ракет, то це від 20 до 40 метрів приблизно мають витримувати, тобто не пряме влучення, а понад 20 метрів», — пояснив Молодан.

Експерт з безпеки зазначив, що це первинні укриття. Тобто, в них навіть може не бути лавок та вбиральні. Вони вміщають від шести до 20 людей. За нормами, має бути 0,6 кв. м на одну людину, наголошує він.

«Треба враховувати, що ці укриття здатні, скажімо так, вмістити в себе людей до чотирьох годин. Що робити після чотирьох годин, це вже інше питання. Але укриття не розраховане на тривалість. Це визначено безпосередньо кодексом про цивільний захист», — сказав він.

Молодан додає, що подібні укриття, ймовірно, розміщуватимуть там, де немає стаціонарних укриттів.

Нагадаємо, у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.