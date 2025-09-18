Не впізнати: Майдан Незалежності понад 150 років тому мав зовісім інший вигляд (фото)

Як виглядав Київ понад сто років тому / © УНІАН

Майдан Незалежності в Києві — найвідоміша площа в Україні. Багато років це місце є одним із центрів суспільного та політичного життя. А 150 років тому Майдан мав кардинально інакший вигляд.

Про це свідчать архівні фото, що оприлюднила спільнота «Спрага»: в Києві цікаво».

1850-1870 роки: Хрещатицька площа

Понад 150 років тому, у період 1850-1870-х, на місці сучасного Майдану Незалежності була Хрещатицька площа.

Хрещатицька площа Фото: Facebook.com/Спрага в Києві цікаво

Архівні фото відображають центр Києва до появи висотної забудови.

«Видно Присутствені місця, Десятинну й Андріївську церкви, старі кам’яниці біля нинішніх Михайлівської та Малої Житомирської. Фото зроблене з підвищення Печерського плато: звідси відкривався панорамний вид на площу, розташовану внизу, адже сам майдан лежав у неглибокій природній улоговині під плато», — йдеться у дописі спільноти.

Майдан Незалежності зразка 1850-х

На фото відображена панорама з підвищення Печерського плато, звідки відкривався вид на площу, розташовану внизу. Саме там, у підніжжі вулиці Інститутської, на початку XX століття збудували 10-поверховий хмарочос Гінзбурга.

Відомо, що 24 вересня 1941 року його підірвали війська НКВС СРСР, а на початку 1950-х років остаточно розібрали фундамент будинку. Згодом на цьому місці з’явився готель «Україна».

На початку XX століття збудували 10-поверховий хмарочос Гінзбурга, а 1941-го його підірвали

