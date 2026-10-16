Вийшов з будинку і опинився в ТЦК: у поліції пояснили, що сталося на вулиці в Києві (відео)

У Києві стався інцидент за участі перехожого і ТЦК / © Telegram

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У Мережі поширили відео з Києва, на якому працівники ТЦК та поліцейські затримують чоловіка й супроводжують його до автомобіля.

У поліції Києва повідомили ТСН.ua, що 42-річного чоловіка доставили до ТЦК для оновлення даних, оскільки він не пройшов військово-лікарську комісію. За даними правоохоронців, чоловік не перебував у розшуку.

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Що відомо про затримання чоловіка в Києві

Відео опублікували в одному зі столичних Telegram-каналів. За твердженням авторів допису, інцидент стався біля ЖК «Оазис». Вони стверджують, що «чоловіка затримали нібито без попередньої перевірки документів, а жінку, яка була поруч, штовхали та погрожували їй застосуванням газового балончика».

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«Скрутили хлопця, навіть не подивилися документи. Жінку штовхали, погрожували газовим балончиком. Людина вийшла в магазин, кажуть, удома залишилася маленька дитина», — йдеться в дописі.

Ці твердження наразі не підтверджені офіційно. У поліції пояснили підстави доставлення чоловіка, але не навели деталей щодо перевірки його документів та обставин інциденту.

«Чоловік 42 роки, не пройшов ВЛК, доставили до ТЦК для оновлення даних», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва. На запитання, чи перебував чоловік у розшуку, правоохоронці відповіли, що ні.

Чи означає відсутність у розшуку, що чоловіка не могли доставити до ТЦК

Відповідно до статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», військовозобов’язані зобов’язані з’являтися до ТЦК у строк та місце, зазначені в повістці.

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Крім того, статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. За таких підстав поліція може здійснити адміністративне затримання та доставлення особи до ТЦК.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав Дніпропетровську, Одеську, Львівську та Закарпатську області регіонами з найбільшою кількістю скарг на дії ТЦК під час мобілізації.

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