Не минуло й хвилини після відбою: у Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога
Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.
Доповнено додатковими матеріалами
Не минуло й хвилини після відбою, як у Києві та низці областей у вівторок, 20 січня, о 12:45 знову оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.
«Швидкісна ціль курсом на Київщину… Курс на Димер», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.
Також повідомляється про групу безпілотників над Запоріжжям/околицями.
«Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, це вже друга повітряна тривога, оголошена за останні 30 хвилин.