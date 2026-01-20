ТСН у соціальних мережах

Не минуло й хвилини після відбою: у Києві та низці областей знову оголошена повітряна тривога

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Не минуло й хвилини після відбою, як у Києві та низці областей у вівторок, 20 січня, о 12:45 знову оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку.

«Швидкісна ціль курсом на Київщину… Курс на Димер», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

Також повідомляється про групу безпілотників над Запоріжжям/околицями.

«Просимо всіх мешканців регіонів, де оголошена тривога, терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це вже друга повітряна тривога, оголошена за останні 30 хвилин.

