Київ
«Не могли залишитись осторонь». Ветерани Трійки створили мобільні пункти незламності для киян

Військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла. 

«Не могли залишитись осторонь». Ветерани Трійки створили мобільні пункти незламності для киян

Кияни допомагають військовим донатами, військові — допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня — тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Трійки розвозять містом гарячу їжу і тепло.

«Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють», — каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба «Янголи» Третього армійського корпусу зі своїм фудтраком.

«Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь — просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо», — каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки — запустити стаціонарні пункти незламності.

