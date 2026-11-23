11-річна Кіра та її 33-річна мама Катерина Бовтуненко

Реклама

Серед 11 загиблих внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Димері на Київщині — 11-річна дівчинка Кіра і її мама — 33-річна Катерина Бовтуненко.

Про це написала їхня родичка в Instagram Аліна Ситенок.

Реклама

Кіра кілька тижнів не дожила до свого дня народження. 12 грудня їй мало б виповнитися 12 років.

Реклама

«Не віриться, що пишу ці слова. Вчора у Димері ворожий дрон забрав життя нашої сестри та її маленької донечки, якій назавжди залишиться 11. Ми так надіялися, так сподівалися, що ви живі.Нас із Катрусею поєднували наші дитячі роки. Хоча з часом життя розвело, ті теплі спогади з дитинства назавжди залишилися в серці. Вона назавжди залишиться для мене моєю двоюрідною сестрою. Неможливо прийняти і неможливо пробачити. Болить так, що перехоплює подих. Дві світлі душі, у яких попереду мало бути ціле життя: мрії, плани, обійми, весни. Світла пам’ять вам, наші рідні. Ви назавжди в наших серцях», — зазначила родичка загиблих.

Нагадаємо, у Димері завершили аварійно-рятувальні роботи після удару РФ: кількість загиблих зросла до 11, серед них — дитина.

Крім того, рятувальники дістали 7-річного хлопчика, а також врятували 79-річну жінку, яка провела під бетонними конструкціями майже добу, проте залишалася притомною.

Новини партнерів

Новини партнерів