"Не дожила 2 дні до дня народження": історія загиблої жінки у Шевченківському районі Києва

Російські дрони вдарили по житлових районах Києва / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

Унаслідок ранкової атаки російськими дронами на Київ загинули двоє людей — мати та її син.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Трагедія сталася у Шевченківському районі. Загиблі — жінка 1960 року народження та її син, 1997 року. Її день народження мав бути вже за два дні.

Реклама

Ще один дрон влучив по житловому будинку в Святошинському районі. Постраждали щонайменше шестеро осіб, серед них — четверо дітей. Троє з них були госпіталізовані. В одній із квартир поранень зазнали брат із сестрою та їхній батько — усі доставлені до медичного закладу.

Також повідомляється про ще одного пораненого — внаслідок балістичного обстрілу.

За словами Ткаченка, на місцях трагедій працюють всі необхідні служби: «Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Роботи з ліквідації наслідків тривають».

Нагадаємо, протягом ночі 7 травня російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами та 142 безпілотниками. Преезидент України Володимир Зеленський повідомив, що від вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпропетровщині. Всюди спрацювали рятувальники.

Після удару балістикою по Великій Чернеччині на Сумщині загарбники почали застосовувати ще й авіабомби, атакуючи цю місцевість. Це відбувалося саме тоді, коли тривали рятувальні роботи.