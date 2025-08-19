Назвався військовим і виманив сотні тисяч у киянки: яке покарання отримав шахрай

Поліція / © Національна поліція України

У Києві 58-річний чоловік, який видавав себе за військового, обікрав жінку на 400 тисяч гривень.

Про це пише поліція регіону.

Інцидент стався у жовтні минулого року. До поліції звернулася мешканка Голосіївського району та повідомила, що її обікрали.

Жінка пояснила, що напередодні познайомилася з чоловіком, який представився військовим вищого офіцерського складу. Він розповідав про службу, відрядження та швидко увійшов у довіру.

Господиня квартири поділилася з ним планами придбати нерухомість. Коли вона залишила гостя вдома наодинці, той викрав понад 400 тисяч гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий уродженець Чернігівської області, який не мав жодного стосунку до військової служби. Чоловіка затримали за місцем проживання, вилучили гроші та повідомили йому про підозру.

Суд дослідив усі докази та визнав його винним. За вироком шахрай проведе шість років за ґратами.

