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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1298
Час на прочитання
2 хв

"Найжорстокіший удар": мешканка будинку, що розташований навпроти атакованого у Києві, розповіла про пережите

Очевидиця удару РФ по будинку у Києві говорить, що атака була найжорстокішою за весь час повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл Києва 31 липня

Обстріл Києва 31 липня

У четвер, 31 липня, армія РФ масовано вдарила по Києву. Дівчина, яка проживає навпроти атакованого будинку у Шевченківському районі столиці, розповіла про пережите.

Про це повідомляє «Ми Україна».

«Ми всі спали. Як це відбувалося — спочатку був відбій, тоді вже був «приліт». Ми живемо в будинку навпроти. Нас хвилею всіх знесло — вікна, потім нас», — розповіла дівчина.

Очевидно, що киянці вкрай важко говорити про пережите. За її словами, такого потужного удару ще не було.

«Удар був дуже-дуже сильний. Мені здалося, що хвилини на дві було повністю потемніння, ти не розумієш, що відбувається. Було дуже страшно. Це вже не перший «приліт», але найжорстокіший удар», — завершила вона.

Атака РФ на Київ: коротко

Вночі 31 липня РФ завдала комбінованої атаки по Києву. Наслідки фіксують у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Спершу було відомо про двох загиблих та 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей.

На жаль, цифра, як і очікувалося, змінилася. Станом на 10:40 кількість потерпілих стрімко зросла до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. Шестеро людей загинуло. У столиці загалом пошкоджено понад 100 об’єктів.

Рятувальники ДСНС показали моторошні наслідки російських ударів по Києву. На місцях «прильотів» тривають роботи. Людям надають допомогу, зокрема оперують важких поранених у лікарнях.

Очевидці розповіли про те, як пережили ніч російських обстрілів у Солом’янському районі столиці. Їхні домівки понівечені й потребують ремонту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1298
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