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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Наймасштабніша атака на Київ: зросла кількість постраждалих

Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про збільшення кількості поранених та загиблих у столиці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки атаки на Київ

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок наймасштабнішої комбінованої атаки — їх уже понад 30.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

«Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася — зараз відомо про 31 травмованого», — уточнив Ткаченко.

У КМВА висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих і побажали якнайшвидшого одужання всім пораненим.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.

Варто наголосити, що цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю

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