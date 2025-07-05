Наймасштабніша атака на Київ: зросла кількість постраждалих

Наслідки атаки на Київ / © ДСНС

Реклама

У Києві збільшилась кількість постраждалих внаслідок наймасштабнішої комбінованої атаки — їх уже понад 30.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

«Станом на зараз маємо двох загиблих внаслідок останньої атаки, зранку у лікарні помер чоловік, який отримав поранення. Цих людей вбили росіяни. Кількість постраждалих також збільшилася — зараз відомо про 31 травмованого», — уточнив Ткаченко.

Реклама

У КМВА висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих і побажали якнайшвидшого одужання всім пораненим.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 4 липня пережив одну з найбільших комбінованих атак. 550 засобів повітряного нападу по Україні. І майже все, чим сьогодні атакувала Росія — на столицю. Наразі зафіксовано понад 20 локацій з пошкодженнями.

Варто наголосити, що цієї ночі РФ тестувала нову тактику атаки на Київ — динамічний політ БпЛА.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИЇВ НА ВУХАХ! НАСЛІДКИ НІЧНОГО АРМАГЕДОНУ! СТРАШНА АТАКА 4 ЛИПНЯ на столицю

Реклама