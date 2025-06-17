Наймасованіший обстріл Києва за три роки: як відреагували у світі

Наслідки нічного обстрілу РФ 17 червня

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У ніч проти 17 червня, росіяни вчергове атакували міста України. Київ, Одеса та Запоріжжя зазнали значних руйнувань і жертв серед мирного населення.

За даними ЗСУ основний удар росіян був спрямований на столицю України. Обстріл Києва став наймасованішим за три роки повномасштабного вторгнення РФ.

Як відреагувала міжнародна спільнота на нічну атаку столиці — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Масована атака на Україну 17 червня: що відомо

У ніч на 17 червня армія РФ здійснила масований обстріл України, застосувавши дрони та балістику. Ворог атакував такі міста як Київ, Запоріжжя та Одеса.

Уночі 17 червня ворог тероризував столицю України. Ударів та пожеж зафіксовано у 27 точках Києва. Найбільші руйнування — у Солом’янському: ракета знесла секцію житлового будинку.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, росіяни вдарили по українських містах 32 ракетами, а також запустили понад 440 дронів.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ уточнили, що 17 червня російська армія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Серед яких:

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440 Shahed та інших БпЛА;

дві аеробалістичні ракети-47М2 «Кинджал»;

16 крилатих ракет Х-101;

чотири крилаті ракети «Калібр»;

дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69;

одна протирадіолокаційна ракета Х-31П.

У ПС уточнили, що основною ціллю ворога був Київ.

По столиці України ворог випустив 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Своєю чергою столична поліція повідомила про 139 постраждалих, серед яких -15 загиблих.

Внаслідок російської атаки в Одесі 17 постраждалих, серед яких — загибла 60-річна жінка.

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У Києві 18 червня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої ракетної атаки.

Наслідки атаки на Київ 17 червня / © Associated Press

Наслідки атаки на Київ 17 червня / © Associated Press

Наслідки атаки на Київ 17 червня / © ДСНС

Світові лідери жорстко засудили російську атаку

Президентка Молдови Мая Санду засудила атаку РФ на столицю України. Вона наголосила, що Україні вкрай необхідне посилення протиповітряної оборони.

Санду зауважила, що зволікання з боку партнерів, надає перевагу РФ.

«Ще одна ніч російського терору в Києві. Вбиті мирні жителі, будинки зруйновані. Це холоднокровне, систематичне насильство. Молдова рішуче засуджує цю жорстокість. Україні потрібне посилення протиповітряної оборони та рішучі дії — негайно. Кожне зволікання посилює агресора», — написала Санду на платформі Х.

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Висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас заявила, що Росія не хоче миру й продовжує жорстокі атаки на цивільних.

Каллас назвала нічний удар по Києву одним із «найруйнівніших авіаударів за час війни«. Вона закликала Захід посилювати тиск на РФ, знижувати ціни на її нафту й не допустити російського „посередництва“ у конфліктах.

Своєю чергою, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Руссопулос коментуючи нічні обстріли Києва, наголосив, що РФ продовжує посилювати свої жахливі ракетні обстріли мирних жителів.

Він наголосив, що час для відповідальності для країни-агресорки настав, і додав, що «жодної безкарності» за ці злочини немає бути.

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«Житлові будівлі обстріляні та зруйновані. Час для відповідальності настав. Жодної безкарності за ці злочин», — написав Руссопулос на своїй сторінці в соцмережі X.

Рішуче засудив російський обстріл Києва гуманітарний координатор ООН в Україні Матіас Шмале.

Він наголосив, що українці не мають жити в страху, та зауважив, що міжнародне право забороняє удари по цивільним, а діти не можуть бути ціллю.

Окрім того, він підкреслив, що війна не має «стати нормою».

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Після чергової атаки РФ на Україну міністр Франції Барро наголосив: Москва має зупинити війну, щоб довести свою готовність до миру.

«Смертельна атака в Україні з боку режиму Володимира Путіна, чия жорстокість та цинізм не мають меж. Кремлю, який хотів би встановити мир на Близькому Сході: почніть з України», — зазначив Барро в Х.

Своєю чергою Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну та зміцнюватимуть її оборону.

Європейські дипломати закликали РФ негайно припинити вогонь

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер зауважив, що Росія не прагне «ні до перемиря», ні до «переговорів». Він заявив, що Кремль хоче змусити України до капітуляції шляхом військової сили.

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Тим часом пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що «російський терор має припинитися!».

Своєю чергою посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс також засудив удар Росії по Києву. Він наголосив, що обстріл РФ є нагадуванням проте, що Москва «невпинно веде свою війну», в той час, коли Україна та її партнери намагаються досягти тривалого та справедливого миру.

«Невибірковий напад Росії на Київ та інші міста є жахливим нагадуванням про те, що вона невпинно продовжує свою війну, тоді як Україна та її партнери прагнуть справедливого та тривалого миру. Мої співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Росія має погодитися на припинення вогню зараз», — написав посол в соцмережі X.

Реакція США на обстріл України

Станом на вечір 17 червня 2025 року реакція США на масований обстріл України була представлена лише коротким і неінформативним коментарем президента Дональда Трампа.

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Коли журналісти звернулися до нього за коментарем щодо цієї події, він неочікувано відреагував: Трамп здивувався та запитав, коли саме відбувся обстріл заявивши, що йому потрібно ознайомитися з ситуацією.

У Білому Домі на момент публікації статті також не було офіційних заяв щодо нічної атаки на Україну.

Проте, донька Кіта Келлога, радника президента США з України та Росії, Меган Моббз засудила російський терор проти України та закликала світ не замовчувати злочини Кремля.

«Ще одна жахлива ніч у Києві. (Російський диктатор Володимир — Ред.) Путін використовуватиме прикриття того, що відбувається на Донбасі, для посилення своїх атак, розраховуючи на розгублений і розділений Захід», — написала вона у соцмережі Х.

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Зокрема Моббз закликала негайно ухвалити антиросійські санкції та забезпечити використання 3,8 мільярда доларів військової допомоги, які були схвалені адміністрацією Байдена, але досі не використані.

Нагадаємо, після нічної атаки РФ на столицю 17 червня, у місті Києві зафіксовано масштабні руйнування житлової інфраструктури. Також росіяни атакували дві багатоповерхівки у Солом’янському районі.

УДСНС повідомляють, що кількість людей під завалами невідома, і є загроза обвалу.

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