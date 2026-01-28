Найбільше постраждала Троєщина: скільки будинків залишаються без тепла у Києві

Тепло / © pexels.com

Реклама

У Києві без опалення станом на сьогодні перебувають 737 житлових будинків. Найскладніша ситуація — на Троєщині. Проблеми з теплопостачанням фіксують ще у кількох інших районах міста.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Яка ситуація з теплом

Очільник столиці повідомив, що фахівці невпинно працюють на місцях.

Реклама

«Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян», — зазначив Кличко.

До ліквідації наслідків аварій залучено понад тисячу працівників комунальних підприємств. Роботи ведуться у посиленому режимі, без вихідних.

Допомогу столичним фахівцям надають аварійні бригади з різних регіонів України — зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та інших міст. До робіт також долучилися спеціалісти «Укрзалізниці».

Міська влада подякували всім, хто підтримує Київ у складний період, наголосивши, що відновлення теплопостачання залишається одним із головних пріоритетів.

Реклама

Раніше стало відомо повідомили, коли Київ повернеться до графіків відключень. За даними міської влади, це станеться найближчим часом. Втім киян попередили, що вони будуть досить жорсткими.

«Ми чекаємо цього дня на день. Це все залежить від титанічної праці наших енергетиків, вони і так здійснюють все, що тільки можуть, і працюють за межами можливого, аби відновити електропостачання міста», — сказала речниця КМДА Катерина Поп.