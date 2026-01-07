ТСН у соціальних мережах

Київ
188
2 хв

Навчання за стандартами СРСР у Києві: прокуратура відреагувала на підпільну школу в монастирі

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування школи на території монастиря.

Ірина Лаб'як
Підпільна школа на території монастиря в Києві

Підпільна школа на території монастиря в Києві / © Офіс Генерального прокурора

Офіс генерального прокурора України відреагував на інформацію про те, що в Голосіївському районі Києва виявили підпільний навчальний заклад на території монастиря УПЦ МП, де дітей виховують на радянській ідеології. Розпочато досудове розслідування.

Про це йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Слідчі Головного управління СБУ в Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за статтею про виготовлення, поширення, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, публічне виконання гімну СРСР.

Підставою для цього стали факти з журналістського розслідування про роботу на території одного з монастирів Голосіївського району підпільного навчального закладу. За даними медіа, у цій школі дітей навчають за радянськими підручниками та залучають до виконання радянських пісень.

Правоохоронці встановлюють обставини створення та функціонування цієї школи, перевіряють, чи відвідували діти державні заклади освіти, у яких вони мали навчатися офіційно, а також з’ясовують джерела фінансування діяльності закладу на території монастиря.

Триває досудове розслідування. Усім встановленим фактам буде надано правову оцінку відповідно до вимог кримінального законодавства.

Що відомо про підпільну школу в монастирі УПЦ МП

У Києві в Голосіївському монастирі УПЦ МП журналісти «Слідства.Інфо» викрили підпільну школу, де понад 60 дітей навчають за радянськими підручниками та просувають ідеї «руського міра». У закладі вивчають російську мову під виглядом «слов’янської», співають радянські пісні та дивляться пропагандистські фільми РФ, а директорка Анна Болгова відкрито висловлює симпатії до країни-агресорки. Школа працює нелегально під виглядом «сімейного клубу»: діти фіктивно перебувають у списках учнів в офіційних ліцеях, як-от Хотянівському, де їм просто виставляють оцінки. Попри щомісячні внески батьків у 3000 грн, експерти припускають наявність потужного зовнішнього фінансування.

СБУ повідомила журналістам, що розпочала кримінальне провадження щодо діяльності нелегальної школи на території монастиря «Голосіївська пустинь» УПЦ МП, а Державна служба якості освіти готує власну перевірку фактів, оприлюднених журналістами. Міністр освіти Оксен Лісовий назвав існування осередку «руського міра» у столиці безпосередньою загрозою нацбезпеці та доручив принципово перевірити заклади, де діти перебувають у списках фіктивно. На організаторів та педагогів чекають жорсткі рішення, а всі матеріали буде передано правоохоронцям для оцінки можливої підривної діяльності.

