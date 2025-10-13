- Дата публікації
- Київ
- 203
- 1 хв
Натовп підлітків побив чоловіка в київському метро: реакція поліції (фото)
У київському метрополітені сталася бійка. Нападниками виявилися п’ятеро підлітків та двоє їхніх старших товаришів.
У Києві ввечері 12 жовтня на платформі станції метро «Оболонь» група молодиків побила 24-річного чоловіка.Поліція розпочала кримінальне провадження і встановлює всі обставини інциденту.
Про це повідомила поліція Києва.
Бійка у київському метро сталася близько 21:30. Група молодих людей гуртом накинулась на 24-річного жителя столиці, повалила його на підлогу та почала бити руками і ногами.
Юнаки стверджували, що 24-річний чоловік нібито образив їхню подругу, яка була поруч.
Сутичку припинили правоохоронці. Вони доправили всіх учасників інциденту до кімнати поліції.
Нападниками виявилися п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років, а також двоє їхніх товаришів віком 19 та 21 рік. Правоохоронці опитали неповнолітніх та передали їх батькам.
Слідчі внесли відомості щодо грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчиненого групою осіб. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події.
До слова, у Києві поліція оголосила про підозру 30-річному чоловіку, який влаштував стрілянину в барі на Новопечерських Липках. Конфлікт між відпочивальниками виник через дівчину та переріс у штовханину, після чого фігурант застосував травматичну зброю. Його затримали, вилучивши пістолет.