ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
1 хв

Натовп підлітків побив чоловіка в київському метро: реакція поліції (фото)

У київському метрополітені сталася бійка. Нападниками виявилися п’ятеро підлітків та двоє їхніх старших товаришів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Кулак

Кулак / © pixabay.com

У Києві ввечері 12 жовтня на платформі станції метро «Оболонь» група молодиків побила 24-річного чоловіка.Поліція розпочала кримінальне провадження і встановлює всі обставини інциденту.

Про це повідомила поліція Києва.

Бійка у київському метро сталася близько 21:30. Група молодих людей гуртом накинулась на 24-річного жителя столиці, повалила його на підлогу та почала бити руками і ногами.

Юнаки стверджували, що 24-річний чоловік нібито образив їхню подругу, яка була поруч.

Сутичку припинили правоохоронці. Вони доправили всіх учасників інциденту до кімнати поліції.

Нападниками виявилися п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років, а також двоє їхніх товаришів віком 19 та 21 рік. Правоохоронці опитали неповнолітніх та передали їх батькам.

Слідчі внесли відомості щодо грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчиненого групою осіб. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події.

Бійка в київському метро 12 жовтня / © соцмережі

Бійка в київському метро 12 жовтня / © соцмережі

До слова, у Києві поліція оголосила про підозру 30-річному чоловіку, який влаштував стрілянину в барі на Новопечерських Липках. Конфлікт між відпочивальниками виник через дівчину та переріс у штовханину, після чого фігурант застосував травматичну зброю. Його затримали, вилучивши пістолет.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie