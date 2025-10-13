Натовп підлітків побив чоловіка в київському метро: реакція поліції (фото)

Кулак / © pixabay.com

У Києві ввечері 12 жовтня на платформі станції метро «Оболонь» група молодиків побила 24-річного чоловіка.Поліція розпочала кримінальне провадження і встановлює всі обставини інциденту.

Про це повідомила поліція Києва.

Бійка у київському метро сталася близько 21:30. Група молодих людей гуртом накинулась на 24-річного жителя столиці, повалила його на підлогу та почала бити руками і ногами.

Юнаки стверджували, що 24-річний чоловік нібито образив їхню подругу, яка була поруч.

Сутичку припинили правоохоронці. Вони доправили всіх учасників інциденту до кімнати поліції.

Нападниками виявилися п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років, а також двоє їхніх товаришів віком 19 та 21 рік. Правоохоронці опитали неповнолітніх та передали їх батькам.

Слідчі внесли відомості щодо грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги суспільству, вчиненого групою осіб. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини події.

Бійка в київському метро 12 жовтня / © соцмережі

