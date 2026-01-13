Наступний тиждень буде важким: експерт про теплопостачання киянам

Опалення у Києві / © Фото з відкритих джерел

У Києві близько 800 будинків залишаються без стабільного теплопостачання.

Про це в етері Еспресо повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

За його словами, найбільше постраждав мікрорайон Троєщина, який розташований поблизу ТЕЦ-6, де зафіксовано суттєві пошкодження. Наразі там тривають відновлювальні, а не ремонтні роботи.

«Я не хочу називати конкретні терміни. Ситуація складна. Ми намагаємося максимально забезпечити теплопостачання, але на зараз 800 будинків у Києві залишаються без стабільного тепла», — зазначив Ігнатьєв.

Він наголосив, що швидке відновлення ускладнюється браком аварійних запчастин, залежністю теплогенерації від електропостачання та значними пошкодженнями промислових об’єктів.

Експерт також попередив про ризик погіршення ситуації найближчим тижнем через розбалансованість тепломереж столиці.

«Потрібно бути готовими до важкого сценарію. Тепломережа Києва розбалансована, можливі прориви труб. Я особисто бачив прориви в Печерському районі, де тепломережі підіймають люки навіть під припаркованими автомобілями», — пояснив він.

Окрему проблему, за словами Ігнатьєва, становлять нові житлові комплекси, які залежать від електропостачання насосних груп.

Йдеться про 400–800 новобудов, де без електрики неможливо підняти теплоносій і воду на верхні поверхи. Відповідальність за ці системи, наголосив експерт, лежить на ОСББ або керуючих компаніях, які не завжди мають генератори чи резервне живлення.

«Без потужних генераторів неможливо забезпечити ані тепло, ані воду. Інвертори з акумуляторами швидко розряджаються, особливо за тривалих відключень і в мороз», — додав він.

Загалом, за оцінками експерта, у Києві в зоні ризику перебувають 1200–1300 багатоповерхівок із понад 8 тисяч житлових будинків столиці.

Частина з них залежатиме від графіків подачі електроенергії, інша — від роботи аварійних бригад, яких нині у Києві працює близько 200.

Також існує ризик збоїв у роботі каналізаційних насосних станцій, що може призвести до затоплення підвалів і підземних паркінгів.

«Без стабільної роботи насосів є небезпека затоплення нечистотами. У Харкові минулого року на генератори для водоканалу витратили 2,2 млрд грн, у Києві ж така система досі недостатньо захищена», — підсумував Ігнатьєв.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що ремонтно-відновлювальні роботи щодо теплопостачання тривають цілодобово.

Ми раніше інформували, що протягом наступного тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла. Зокрема, ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії.