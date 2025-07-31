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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
2 хв

Настя десь під завалами: діти чекають на розбір зруйнованого будинку однокласниці в Києві

Про 14-річну Настю, яку шукають під завалами зруйнованого російським ударом будинку, розповіли її подруги.

Автори публікації
Неллі Ковальська Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Настя десь під завалами: діти чекають на розбір зруйнованого будинку однокласниці в Києві

Діти чекають на розбір зруйнованого будинку в Києві

У Києві під час пошуково-рятувальних робіт на місці зруйнованого російською ракетою під’їзду на свою однокласницю Настю, яка може перебувати під завалами з мамою та меншою сестрою, вдень 31 липня чекали Ліза та Каміла.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

«Дівчата вирішили йти сюди і чекати, мама пішла з ними, аби підтримати», — йдеться у репортажі ТСН.

З розповіді дівчат стало відомо, що їхня подруга, 14-річна Настя, станом на день 31 липня вважалася зниклою безвісти.

«Щойно я про це дізналася, прийшла сюди, щоби надати якусь допомогу і чекати», — каже подруга.

Вона додала, що Настя жила на шостому поверсі зруйнованого будинку з мамою та меншою сестрою.

«Вона мені дуже подобається: і добра, і весела, і всім завжди допоможе. Лише приємне хочеться про неї говорити. Як друг вона — супер», — крізь сльози каже інша подруга Насті.

Своє бажання бути на місці рятувальної операції та чекати на звістку про однокласницю дівчина пояснила просто: «Вона для мене — дуже близька людина. Я не можу собі дозволити не прийти. Не бути тут. Дуже страшно за неї».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Однокласниця Настя десь під завалами… Діти чекають на розбір зруйнованого будинку в Києві

Нагадаємо, влада Києва повідомила про приспускання державних прапорів на будівлях міста 1 серпня, адже оголошує про День жалоби в столиці в памʼять за жертвами масованої атаки ворога в ніч проти 31 липня.

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