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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Наслідки ворожої атаки на Київ: скільки поранених залишаються у лікарнях

Стан шістьох постраждалих медики оцінюють як важкий.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Атака на Київ 6 червня

Наслідки атаки на Київ 6 червня / © Associated Press

Внаслідок ворожої атаки на Київ в ніч проти 6 червня загинули троє людей, ще понад 20 осіб дістали травми різного ступеня важкості. Станом на ранок 8 червня 18 постраждалих перебувають на стаціонарному лікуванні.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«На сьогоднішній ранок у стаціонарах лікарень перебувають 18 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю в ніч на 6 червня. Шестеро з них — у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 6 червня у Києві під час комбінованої атаки балістикою та ударними БпЛА пошкодження отримали три авто швидкої допомоги, які виїжджали на місця викликів. Автівки посічені уламками та склом.

Також російський обстріл знищив унікальну історичну будівлю в столиці. 130-річний будинок засновника Київського чавуноливарного заводу, підприємця Якова Гретера, став однією з жертв агресії.

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