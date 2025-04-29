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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Наслідки російської атаки по Києву: нові подробиці (фото)

Росіяни атакували Деснянський район столиці.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки РФ на Київ 29 квітня

Наслідки атаки РФ на Київ 29 квітня / © Суспільне

Росія продовжує тероризувати українські міста. 29 квітня Київ зазнав чергової атаки.

Про наслідки обстрілу повідомляє КИЇВ24.

Армія РФ атакувала Деснянський район столиці, внаслідок ворожого удару горіла будівля бази відпочинку та автомобілі. Також стало відомо, що постраждала одна людина.

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

/ © Суспільне

© Суспільне

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 24 квітня 2025 року Київ зазнав масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії. Внаслідок обстрілу загинули 13 людей, ще 63 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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