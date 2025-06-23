Наслідки нічної атаки РФ по Київщині: є загибла та постраждалі, зруйновані будинки та підприємство (фото)

Наслідки нічної атаки РФ на Київщину / © Національна поліція Київської області

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У ніч проти понеділка, 23 червня, окупанти вчергове завдали ударів по території Київської області. Одна людина загинула, ще семеро осіб постраждали, серед яких двоє рятувальників.

Про це повідомила поліція Київщини у Telegram та оприлюднила фото руйнувань.

Станом на 7:40 у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні, багатоквартирний будинки та підприємство.

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«Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому розташовувався медичний заклад. На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула. Також пʼятеро осіб госпіталізовано, серед яких двоє працівників ДСНС. Ще двом громадянам надано медичну допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

На Бучанщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі.

Також у Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.

Наслідки нічної атаки РФ на Київщину / © Національна поліція Київської області

Наслідки нічної атаки РФ на Київщину / © Національна поліція Київської області

Наслідки нічної атаки РФ на Київщину / © Національна поліція Київської області

Наслідки нічної атаки РФ на Київщину / © Національна поліція Київської області

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 23 червня, російська армія атакувала Київ «Шахедами» й балістикою. Пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста. У столиці щонайменше шестеро людей загинули, ще 19 — постраждали.