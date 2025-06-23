- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2052
- Час на прочитання
- 1 хв
Наслідки нічної атаки РФ по Київщині: є загибла та постраждалі, зруйновані будинки та підприємство (фото)
Зруйновано готель, в якому розташовувався медзаклад: 67-річна жінка від отриманих травм загинула, пʼятеро осіб госпіталізовано, серед яких двоє працівників ДСНС. Ще двом громадянам надано медичну допомогу на місці.
У ніч проти понеділка, 23 червня, окупанти вчергове завдали ударів по території Київської області. Одна людина загинула, ще семеро осіб постраждали, серед яких двоє рятувальників.
Про це повідомила поліція Київщини у Telegram та оприлюднила фото руйнувань.
Станом на 7:40 у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні, багатоквартирний будинки та підприємство.
«Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому розташовувався медичний заклад. На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула. Також пʼятеро осіб госпіталізовано, серед яких двоє працівників ДСНС. Ще двом громадянам надано медичну допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.
На Бучанщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі.
Також у Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 23 червня, російська армія атакувала Київ «Шахедами» й балістикою. Пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста. У столиці щонайменше шестеро людей загинули, ще 19 — постраждали.