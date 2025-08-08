Наслідки нічної атаки РФ по Бучі: пошкоджений дитячий садочок

Російські дрони атакували Бучу

У ніч проти 8 серпня Росія атакувала дронами Київську область, зокрема місто Бучу і Бучанський район.

Про наслідки атаки по регіону повідомила Бучанська міська рада у Telegram.

«Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне — всі живі», — повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Рятувальники, комунальні служби, поліція — на місці. Людям допомагають одразу.

«Росія знову показала, що вона — чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє», — резюмував бучанський міський голова.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано трьох жінок — 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні.