ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Наслідки нічної атаки РФ по Бучі: пошкоджений дитячий садочок

Рятувальники, комунальні служби, поліція — на місці. Людям допомагають одразу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські дрони атакували Бучу

Російські дрони атакували Бучу

У ніч проти 8 серпня Росія атакувала дронами Київську область, зокрема місто Бучу і Бучанський район.

Про наслідки атаки по регіону повідомила Бучанська міська рада у Telegram.

«Російська нічна атака по Бучі. Сім приватних будинків та дитячий садочок зазнали ушкоджень. Головне — всі живі», — повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

Рятувальники, комунальні служби, поліція — на місці. Людям допомагають одразу.

«Росія знову показала, що вона — чисте зло. Тероризує цивільних людей, бо іншого не вміє», — резюмував бучанський міський голова.

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано трьох жінок — 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie