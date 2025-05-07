Наслідки нічного обстрілу Києва: оприлюднено кадри перших хвилин після атаки

Наслідки атаки / © Поліція Києва

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У ніч проти 7 травня Росія здійснила чергову атаку на Київ, використавши ракети та дрони-камікадзе. У результаті влучань були пошкоджені житлові будинки, особливо у Святошинському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

«Ми евакуювали громадян у безпечні місця з будинків, пошкоджених внаслідок атаки. Забезпечували безперешкодний проїзд спецтранспорту та надавали допомогу іншим службам., — йдеться у повідомленні.Патрульні поліцейські разом із рятувальниками та іншими службами оперативно прибули на місце, розбирали завали та допомагали евакуйовувати постраждалих.

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За інформацією поліції, на жаль, унаслідок підлої нічної атаки є загиблі та травмовані. Пошкоджено будівлі й автомобілі.

© Facebook / Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, протягом ночі 7 травня російські війська атакували Україну чотирма балістичними ракетами та 142 безпілотниками. Преезидент України Володимир Зеленський повідомив, що від вечора було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпропетровщині. Всюди спрацювали рятувальники.

Раніше ми писали про те, що стало відомо, де в Києві впали шматки ракети.

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