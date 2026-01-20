ТСН у соціальних мережах

Наслідки масованого удару по Києву: де зараз найскладніша ситуація

Найскладніша ситуація з комунікаціями — у Деснянському та Печерському районах Києва.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © Поліція Києва

Після чергового масованого удару РФ по Києву найбільше постраждали системи життєзабезпечення у Деснянському та Печерському районах столиці. Є проблеми зі свытлом, теплом та водою.

Про це в ефірі «Новини Live» повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.

За її словами, атака знову була прицільно спрямована по критичній інфраструктурі міста. Станом на зараз ситуація з комунікаціями у районах Києва залишається складною. Енергетики выдпрацьовують.

«У Деснянському районі майже 100% житлових будинків залишилися без тепла та електроенергії. У Печерському районі практично повністю відсутнє холодне водопостачання, також фіксуються перебої зі світлом», — деталызувала речниця.

У Голосіївському, Дарницькому та Солом’янському районах без теплопостачання перебуває близько 40% споживачів.

Через сильні морози та тривалу відсутність комунікацій у частині будинків ухвалено рішення про злив систем теплопостачання. Це необхідно, аби уникнути масового замерзання труб і аварій.

«Одна людина постраждала у Дніпровському районі. Вона наразі перебуває у лікарні. Це після удару по нежитловій забудові та складських приміщеннях. Сподіваємося на найшвидше видужання», — наголосила Поп.

У Києві активно розгортають пункти обігріву ДСНС та пункти незламності. Загалом у столиці вже функціонує понад 1300 пунктів незламності, додатково працює близько 100 пунктів обігріву. До допомоги мешканцям міста також долучається відповідальний бізнес.

Як ми писали, у вівторок, 20 січня, армія РФ завдала комбінованого удару по Києву, спричинивши неабиякі наслідки.

Відомо, що без теплопостачання залишилися 5635 багатоповерхівок. До 80% із них тепло щойно подали після попередньої масованої атаки 9 січня. Станом на вечір 19 січня 16 будинків у місті залишалися без тепла як наслідок попередніх руйнувань.

Без водопостачання залишився без води. Усі служби працюють, щоб стабілізувати систему та повернути її в квартири киян.

