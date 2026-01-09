- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Час на прочитання
- 2 хв
Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ: пошкоджені будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі.
Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40 пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, загинули четверо людей, ще 19 — постраждали.
Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40: пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали.
Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.
У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА . Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку.
Також внаслідок влучання уламків
БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.
У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.
Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків
БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.
У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.
На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади.
Нагадаємо, що Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи.