Київ
2 хв

Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ: пошкоджені будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі.

Внаслідок комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40 пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, загинули четверо людей, ще 19 — постраждали.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40: пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали. 

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА . Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку. 

Також внаслідок влучання уламків

БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.  

У Деснянському районі внаслідок влучання  БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді. 

Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків

БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння  уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю. 

На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади.

