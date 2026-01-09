Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ: пошкоджені будинки та інфраструктура, є загиблі та постраждалі.

Дрон / © ТСН.ua

Наслідки комбінованої ворожої атаки на Київ станом на 04:40: пошкоджені житлові будинки і обʼєкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі відомо про 4 загиблих. Постраждали 19 людей. 14 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Серед загиблих один медик. Четверо медпрацівників постраждали.

Є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням та водою.

У Дарницькому районі у дворі житлового будинку сталося падіння БпЛА . Частково пошкоджений одноповерховий магазин поруч та скління вікон поруч розташованого дев’ятиповерхового житлового будинку.

Також внаслідок влучання уламків

БпЛА, сталось загоряння у двох житлових будинках та гаражах.

У Деснянському районі внаслідок влучання БпЛА у дах 18-поверхового житлового будинку виникло загоряння. Також пожежа сталася в 5-поверховому житловому будинку. Ще в одній пʼятиповерхівці виникло задимлення в під’їзді.

Крім того, у Деснянському районі пошкоджень зазнали територія торгівельного центру та санаторію.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на дах одноповерхової нежитлової будівлі. Також внаслідок падіння уламків

БпЛА загоряння сталося в 16-поверховому та в девʼятиповерховому житлових будинках. Вибуховою хвилею частково зруйнований дах триповерхового житлового будинку. Крім того, у Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик у дворі житлового будинку та біля трамвайного депо.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося часткове руйнування фасаду девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено нежитлову багатоповерхову будівлю.

На всіх локаціях працюють аварійно-рятувальні бригади.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну: де пролунали вибухи.