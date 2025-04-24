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- Київ
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Наслідки атаки РФ на Київ: є загиблі та понад 50 осіб отримали поранення
Ворог потужно атакував Київ дронами та ракетами.
У Києві кількість загиблих унаслідок ворожої атаки зросла до двох осіб.
Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.
54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Дотримуйтесь заходів безпеки.
Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.