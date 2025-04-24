ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3715
Час на прочитання
1 хв

Наслідки атаки РФ на Київ: є загиблі та понад 50 осіб отримали поранення

Ворог потужно атакував Київ дронами та ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ворожа атака на Україну

Ворожа атака на Україну / © ТСН.ua

У Києві кількість загиблих унаслідок ворожої атаки зросла до двох осіб.

Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.

54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

  • Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. 

  • Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. 

  • Дотримуйтесь заходів безпеки. 

Нагадаємо, Харків теж зазнав ракетних ударів та атаки дронами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie