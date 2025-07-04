- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 912
- Час на прочитання
- 1 хв
Наслідки атаки РФ на Київ: пожежі, пошкоджені будинки та 7 постраждалих
У Києві досі оголошено повітряну тривогу через атаку російських безпілотників, у кількох районах зафіксовано падіння уламків, є постраждалі.
Стали відомі наслідки атаки на Київ станом на 4:10 4 липня 2025 року.
Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Без горіння.
У Солом'янському — падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення. Та було загоряння в адміністративній будівлі.
У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. В приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.
У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.
У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями). Пожежа сталася на першому поверсі будинку.. Також пожежа в приватному секторі.
Інформацію уточнюємо і перевіряємо.
Загроза БпЛА та ракетна небезпека для столиці залишається! Перебувайте в укриттях!
Попередньо внаслідок атаки в столиці постраждало 7 людей.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Всіх їх госпіталізували медики.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа