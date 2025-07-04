Наслідки атаки РФ на Київ: пожежі, пошкоджені будинки та 7 постраждалих

Стали відомі наслідки атаки на Київ станом на 4:10 4 липня 2025 року.

Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Без горіння.

У Солом'янському — падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення. Та було загоряння в адміністративній будівлі.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. В приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями). Пожежа сталася на першому поверсі будинку.. Також пожежа в приватному секторі.

Інформацію уточнюємо і перевіряємо.

Загроза БпЛА та ракетна небезпека для столиці залишається! Перебувайте в укриттях!