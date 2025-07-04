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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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912
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Наслідки атаки РФ на Київ: пожежі, пошкоджені будинки та 7 постраждалих

У Києві досі оголошено повітряну тривогу через атаку російських безпілотників,  у кількох районах зафіксовано падіння уламків, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Стали відомі наслідки атаки на Київ станом на 4:10 4 липня 2025 року.

Про це у соціальних мережах повідомив мер Києва Віталій Кличко.

  • У Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. Без горіння.

  • У Солом'янському — падіння уламків на нежитлову забудову. А також на території гаражного кооперативу. Там пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення. Та було загоряння в адміністративній будівлі. 

  • У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, горять автомобілі. В приватному секторі виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

  • У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території. Без детонації та пожежі.

  • У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок (введений в експлуатацію, але не заселений мешканцями). Пожежа сталася на першому поверсі будинку.. Також пожежа в приватному секторі.

  • Інформацію уточнюємо і перевіряємо. 

  • Загроза БпЛА та ракетна небезпека для столиці залишається! Перебувайте в укриттях!

  • Попередньо внаслідок атаки в столиці постраждало 7 людей.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

  • Всіх їх госпіталізували медики.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

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