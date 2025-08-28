ТСН у соціальних мережах

Київ
2029
1 хв

Наслідки атаки РФ на Київ: під завалами лишаються люди (фото)

У Києві відомо щонайменше про чотирьох загиблих. Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Наслідки ворожого удару по Києву у ніч проти 28 серпня

Наслідки ворожого удару по Києву у ніч проти 28 серпня / © Ігор Клименко

У Києві після удару РФ з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

«Титанічних зусиль зараз докладають рятувальники ДСНС на місцях влучань у Києві. Відомо щонайменше про чотирьох загиблих. Дістали й фрагменти тіл — попереду ще складна ідентифікація. Близько 30 людей поранено», — зазначив він.

На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС «Дельта».

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна, пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території, щоб могли швидше працювати рятувальники.

Наслідки ворожого удару по Києву у ніч проти 28 серпня / © Ігор Клименко

Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях — приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, зараз у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

