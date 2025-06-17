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- Київ
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Наслідки атаки на Київ: Кличко показав ще один пошкоджений будинок
З місця атаки по Солом’янському району Кличко закликав киян звертатися по допомогу до розгорнутих штабів.
Після нічної атаки на Київ 17 червня мер Віталій Кличко опублікував відео зі ще одним пошкодженим житловим будинком у Солом’янському районі столиці.
Свій ролик міський голови виклав у Мережі.
Кличко записав відеозвернення з місця удару по п’ятиповерхівці у Солом’янському районі.
«Ще один будинок, Солом’янський район. Так виглядають наслідки ворожої атаки. Пошкоджені будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію. Будь-ласка, звертайтесь до штабів, які розгорнуті для надання допомоги. Збираємо всю інформацію і будемо робити все для того, щоб швидко допомогти кожному», — сказав мер Києва у відеозверненні.
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російська армія влаштувала по Україні масовану ракетно-дронову атаку. Зокрема, ворог ударив по Києву, Одесі та Запоріжжю. Найбільше дісталося столиці: зокрема, там був зруйнований цілий під’їзд девʼятиповерхівки у Солом’янському районі, є загиблі та десятки постраждалих. Рятувальники шукають людей під завалами.