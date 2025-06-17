Наслідки атаки на Київ: Кличко показав ще один пошкоджений будинок

Мер Києва Віталій Кличко на тлі пошкодженої п’ятиповерхівки у Солом’янському районі / © скриншот з відео

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Після нічної атаки на Київ 17 червня мер Віталій Кличко опублікував відео зі ще одним пошкодженим житловим будинком у Солом’янському районі столиці.

Свій ролик міський голови виклав у Мережі.

Кличко записав відеозвернення з місця удару по п’ятиповерхівці у Солом’янському районі.

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«Ще один будинок, Солом’янський район. Так виглядають наслідки ворожої атаки. Пошкоджені будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію. Будь-ласка, звертайтесь до штабів, які розгорнуті для надання допомоги. Збираємо всю інформацію і будемо робити все для того, щоб швидко допомогти кожному», — сказав мер Києва у відеозверненні.

Дата публікації 09:41, 17.06.25 Кількість переглядів 10 Кличко показав пошкоджену п’ятиповерхівку в Києві

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня російська армія влаштувала по Україні масовану ракетно-дронову атаку. Зокрема, ворог ударив по Києву, Одесі та Запоріжжю. Найбільше дісталося столиці: зокрема, там був зруйнований цілий під’їзд девʼятиповерхівки у Солом’янському районі, є загиблі та десятки постраждалих. Рятувальники шукають людей під завалами.