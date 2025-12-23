ТСН у соціальних мережах

Наслідки атаки дронів на Київ: руйнування і травмовані у Світошинському районі (відео)

Троє постраждалих у Святошинському районі столиці, серед них є дитина, одну жінку госпіталізували медики, іншим надали допомогу на місці.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрон над будинками

Дрон над будинками / © скриншот з відео

У Святошинському районі Києва у вівторок, 23 грудня, уламки ворожих дронів впали біля житлового будинку.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху. Екстрені служби прямують на місце.

«Троє постраждалих у Святошинському районі, серед них є дитина. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці», — повідомив мер.

Раніше 23 грудня у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги.

