- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Час на прочитання
- 1 хв
Наслідки атаки дронів на Київ: руйнування і травмовані у Світошинському районі (відео)
Троє постраждалих у Святошинському районі столиці, серед них є дитина, одну жінку госпіталізували медики, іншим надали допомогу на місці.
У Святошинському районі Києва у вівторок, 23 грудня, уламки ворожих дронів впали біля житлового будинку.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху. Екстрені служби прямують на місце.
«Троє постраждалих у Святошинському районі, серед них є дитина. Одну жінку госпіталізували медики. Іншим надали допомогу на місці», — повідомив мер.
Раніше 23 грудня у Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги.