Напад у супермаркеті Києва: п’яний чоловік наставив зброю на покупців та персонал

Поліція затримала чоловіка, який у київському супермаркеті погрожував людям пістолетом / © Поліція Києва

У Подільському районі Києва нетверезий чоловік влаштував переполох у супермаркеті на вулиці Івана Кавалерідзе. Фігурант спрямував пістолет на людей, після чого втік.

Про це повідомила поліція Києва.

В одному з супермаркетів на вулиці Івана Кавалерідзе один з покупців, який був п’яним, дістав стартовий пістолет та почав ним погрожувати відвідувачам та працівниками закладу, спрямувавши зброю на людей. Після цього зловмисник втік.

Правоохоронці швидко встановили особу цього чоловіка та розшукали його на сусідній вулиці. Порушником виявився 46-річний місцевий житель. Слідчі затримали фігуранта та вилучили в нього стартовий пістолет.

Затриманому оголошено підозру у грубому порушенні громадського порядку з метою явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень. Покарання за такий злочин — до семи років ув’язнення.

Стартовий пістолет, який чоловік погрожував людям у супермаркеті Києва / © Поліція Києва

