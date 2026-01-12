ТСН у соціальних мережах

Напад у школі Києва: з'явилися нові деталі

Поліція працює на місці події, в школі, та зʼясовує всі обставини нападу.

Анастасія Павленко


У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Києва стався напад: учень із ножем травмував викладача та свого однокласника.

Про деталі в етері «КИЇВ24» повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Інцидент трапився в одній зі шкіл Оболонського району. Його вчинив хлопчик 2011 року. Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їх стан подробиць наразі немає», — сказав він.

Наразі всі служби на місті, соціальні служби теж працюють.

Нагадаємо, в Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника просто в школі. Подія відбулася на початку навчального дня, наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.

