Напад у школі Києва: з'явилися нові деталі
Поліція працює на місці події, в школі, та зʼясовує всі обставини нападу.
У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Києва стався напад: учень із ножем травмував викладача та свого однокласника.
Про деталі в етері «КИЇВ24» повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
«Інцидент трапився в одній зі шкіл Оболонського району. Його вчинив хлопчик 2011 року. Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їх стан подробиць наразі немає», — сказав він.
Наразі всі служби на місті, соціальні служби теж працюють.
Нагадаємо, в Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника просто в школі. Подія відбулася на початку навчального дня, наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів.