Напад у школі Києва: з'явилися нові деталі

У понеділок, 12 січня, в одній зі шкіл Києва стався напад: учень із ножем травмував викладача та свого однокласника.

Про деталі в етері «КИЇВ24» повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Інцидент трапився в одній зі шкіл Оболонського району. Його вчинив хлопчик 2011 року. Учень школи у Києві поранив не лише вчительку та однокласника, але й себе. Постраждалим і нападнику надають допомогу. Про їх стан подробиць наразі немає», — сказав він.

Наразі всі служби на місті, соціальні служби теж працюють.

