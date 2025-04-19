Напад на військового у Гідропарку: поліція затримала чотирьох підлітків

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці затримали чотирьох підлітків, які жорстоко напали на військовослужбовця у Гідропарку. Інцидент стався 18 квітня — група юнаків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та била його ногами.

Про це повідомила пресслужба поліція Києва.

Першими поліція затримала двох 17-річних мешканців столиці. Сьогодні, завдяки оперативним діям, вдалося знайти ще двох учасників нападу — 15-річного та 17-річного киян.

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За фактом нападу слідчі Дніпровського управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Нападникам загрожує до 4 років позбавлення волі.

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві підлітки жорстоко побили чоловіка у військовій формі.