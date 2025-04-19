ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
1 хв

Напад на військового у Гідропарку: поліція затримала чотирьох підлітків

Поліція Києва затримала чотирьох підлітків, які напали на військовослужбовця. Їм загрожує до 4 років в’язниці.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Затриманий підліток

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

У Києві правоохоронці затримали чотирьох підлітків, які жорстоко напали на військовослужбовця у Гідропарку. Інцидент стався 18 квітня — група юнаків спровокувала конфлікт, повалила чоловіка на землю та била його ногами.

Про це повідомила пресслужба поліція Києва.

Першими поліція затримала двох 17-річних мешканців столиці. Сьогодні, завдяки оперативним діям, вдалося знайти ще двох учасників нападу — 15-річного та 17-річного киян.

За фактом нападу слідчі Дніпровського управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство). Нападникам загрожує до 4 років позбавлення волі.

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Затриманий підозрюваний / © Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві підлітки жорстоко побили чоловіка у військовій формі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie