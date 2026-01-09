- Дата публікації
Напад дронів на Київ: стало відомо, скільки людей загинуло
Унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київ загинуло двоє осіб, ще 5 дістали поранення, двох із них госпіталізували.
У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників загинуло двоє, ще 5 постраждали. Двох поранених медики доправили до лікарень, іншим надали допомогу на місці.
За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі через влучання БпЛА в триповерховий житловий будинок зруйновано один під’їзд та виникла пожежа. З будівлі евакуювали 29 мешканців. На одній локації зафіксовано падіння повітряної цілі в межах житлової забудови, ще на двох — у нежитловій.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ураження ворожою ціллю сталося займання на 15-му поверсі 16-поверхового житлового будинку.
На всіх локаціях працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.
Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.