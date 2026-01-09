ТСН у соціальних мережах

Напад дронів на Київ: стало відомо, скільки людей загинуло

Унаслідок ворожої атаки безпілотниками на Київ загинуло двоє осіб, ще 5 дістали поранення, двох із них госпіталізували.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © фото з соцмереж

У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників загинуло двоє, ще 5 постраждали. Двох поранених медики доправили до лікарень, іншим надали допомогу на місці.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Дніпровському районі через влучання БпЛА в триповерховий житловий будинок зруйновано один під’їзд та виникла пожежа. З будівлі евакуювали 29 мешканців. На одній локації зафіксовано падіння повітряної цілі в межах житлової забудови, ще на двох — у нежитловій.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок ураження ворожою ціллю сталося займання на 15-му поверсі 16-поверхового житлового будинку.

На всіх локаціях працюють екстрені служби, наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

