Налякані й беззахисні: показали кадри з котячого притулку у момент атаки на Київщину

Атака РФ на Київщину / © ДСНС

Вчора, 28 вересня, армія РФ масовано вдарила по Києву та області. Зокрема, котики, які перебували у притулку, були вкрай налякані.

У Мережі показали запис с камер відеоспостереження котячого притулку, на якому видно їхню реакцію на вибухи.

Беззахисні пухнастики не знали, куди тікати. Від оприлюднених кадрів просто стискається серце.

Бачимо, що від російської агресії продовжують страждати і люди, і тварини. РФ мусить відповісти за все зло, яке принесла мешканцям України.

Нагадаємо, через атаку РФ на Київ та область 28 вересня кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Зокрема, відома цифра потерпілих за районами:

Бучанський — 17;

Фастівський — 7;

Білоцерківський — 3;

Також наслідки масованої атаки фіксуються у Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах.