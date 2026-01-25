Надскладна ситуація в Києві: рятувальники розгорнули наметові пункти обігріву (фото, відео)

Ситуація в Києві залишається критичною / © МВС

У Києві тривають масштабні аварійно-відновлювальні роботи. Задіяні всі підрозділи ДСНС України та додаткові сили з інших регіонів. На об’єктах працюють верхолази та спеціальний підрозділ «Дельта».

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про це 25 січня.

Як розповів міністр, умови роботи надзвичайно складні: мороз, значне фізичне навантаження та виснаження рятувальників. Сьогодні, 25 січня, на жаль, сталася трагедія — загинув досвідчений працівник служби.

Рятувальники у Києві розгортають наметові пункти обігріву

«Я хотів би висловити щирі слова підтримки його сім’ї. Війна забирає не лише на фронті, а й тут, у тилу», — зазначив Ігор Клименко.

Масштабна допомога киянам

Як розповів міністр, в Києві розгорнули 91 намет. 71 із них — на лівобережжі.

Після моніторингу потреб громадян встановлено намети безпосередньо біля житлових будинків, де проживає від 12 до 14 тисяч киян. Люди зможуть зігрітися, зарядити гаджети та випити гарячого чаю».

В Києві розгорнуто 91 намет, 71 - на лівобережжі

«Ми прийняли рішення розгорнути два великі комплекси наметів, один з них розрахований мінімум на 300 осіб. Тут передбачені місця для маломобільних людей та медична допомога. Для цього працюють 15 медичних фельдшерських бригад на цілодобовій основі», — додав Клименко.

Також удвічі збільшено присутність поліції у цих районах, а в кожному наметі чергують два рятувальники та один поліцейський.

«Це дозволяє оперативно надавати допомогу у будь-який час доби», — пояснив міністр.

На аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників

«Ми доводимо інформацію про проблеми до органів місцевого самоврядування, щоб вони могли оперативно усувати неполадки в інфраструктурі та забезпечити тепло та електроенергію в оселях громадян», — зазначив міністр.

За його словами, наразі на аварійних об’єктах у Києві працює близько 600 рятувальників, які чергують через високі навантаження та температуру близько -10°C. Висота робіт сягає від 20 до 60 метрів, а підвищена сирість уночі ускладнює завдання.

Паралельно у столиці працює понад 90 пунктів обігріву ДСНС, додаткові намети розгортають у дворах багатоповерхівок, а співпраця з World Central Kitchen і Червоним Хрестом забезпечує мешканців гарячою їжею та базовою допомогою.

У кризових умовах важлива не лише присутність служб, а й реальні щоденні дії для людей.

Нагадаємо, удари ворога по українських ТЕЦ і котельнях, морози та радянська система опалення призвели до масштабних відключень тепла, зокрема, в Києві. Про це пишуть західні ЗМІ.

Найбільше від російських ударів страждає столиця України, що залишається головною ціллю російських обстрілів.