Надрукував на 3D-принтері та налякав місто: у Києві затримали водія з "міною" на даху авто (фото)

Муляж міни на автівці / © Поліція Києва

У Шевченківському районі Києва правоохоронці розшукали водія, який закріпив на даху свого автомобіля Volkswagen муляж протипіхотної міни. Небезпечний на вигляд предмет виявився витвором на 3D-принтері.

Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався днями, коли на спецлінію 102 почали надходити тривожні дзвінки від киян. Люди скаржилися на автівку, що пересувається містом із боєприпасом на даху. З огляду на воєнний стан, на місце негайно виїхали слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Що з’ясувала поліція

Правоохоронці встановили особу власника легковика. Ним виявився 38-річний киянин. Як з’ясувалося, чоловік власноруч виготовив макет протипіхотної міни ПФМ-1, відомої під назвою «Пелюстка», за допомогою 3D-друку та вирішив «прикрасити» нею свій автомобіль.

«Навіть імітація або муляжі предметів, які можуть сприйматися як небезпечні, у публічних місцях є неприпустимими. Подібні дії спричиняють паніку та відволікають екстрені служби», — наголосили в поліції.

Яке покарання чекає на «жартівника»

Поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Матеріали справи вже скеровано до суду. Тепер киянину загрожує штраф, громадські роботи або навіть адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, вибухотехніки поліції обстежили предмет, який вкинули до вагона метро в Києві. Спочатку думали, що це міна, а потім з‘ясувалося, що це фільтрувально-поглинальна коробка від протигаза.